El número de desempleados en Avilés ronda los mínimos de 2008 por la caída del paro en industria y servicios

El número de personas que busca empleo en Avilés lleva unos años cayendo y el pasado mes de agosto llegó a niveles que se ... acercan ya mucho al mínimo de estas dos últimas décadas que lo marca el año 2008, cuando en Avilés había 3.840 personas desempleadas. El mes pasado la cifra que recoge la estadística del Servicio Público de Empleo es de 4.066 avilesinos que buscaban un trabajo. La industria y los servicios son los sectores que más contribuyen a estos números, ya que aunque también hay una reducción de los parados en el sector primario y en la construcción, lo cierto es que la evolución de la economía y del mercado laboral ha hecho que las personas que demanden empleo en estos sectores sean cada vez menos, de hecho los empresarios llevan años alzando la voz por no encontrar profesionales para cubrir sus puestos de trabajo.

A partir de 2009, cuando la crisis económica comenzó a pegar de lleno en Avilés, y en Asturias en general, la cifra de personas sin empleo en la ciudad fue creciendo a un ritmo importante y hace una década ya bajando llegó a las 6.677, empezaba de nuevo a partir de entonces a reducirse el desempleo, aunque los años de covid contribuyeron a un aumento, desde 2023 los avilesinos que no tienen un trabajo no han parado de decrecer.

Por sectores Agricultura y Pesca El pasado mes de agosto el Servicio de Empleo del Principado tenía registradas 93 personas que buscaban empleo en estos sectores en Avilés, son 52 menos que en 2016, si bien es cierto que son empleos que cada vez registran una menor demanda.

Industria Sigue siendo el motor económico de la comarca. Se registró el mes pasado casi el 50% menos de parados que hace diez años. En la década la cifra más alta de desempleados fue en 2020, en plena pandemia, con 654 inscritos en el SEPE.

Construcción Como sucede con el sector primario, cada vez se reduce más el número de profesionales y de personas que se inscriben en el Servicio de Empleo en busca de trabajo en este sector. Eso, unido a la alta actividad, principalmente en rehabilitación de viviendas y edificios, ha hecho que en los últimos años se haya reducido el desempleo en este sector a niveles nunca vistos. Sólo 280 personas buscaban trabajo en este sector al finalizar agosto.

Servicios Es con la industria el sector que más ha tirado del empleo en Avilés desde hace diez años. Llegó a contabilizar casi 4.500 demandantes de empleo cuando ahora no llega a los 2.900.

Primer empleo 465 avilesinos que nunca han trabajado buscaban al comenzar septiembre su primer empleo, son 75 menos que hace un año y 228 menos que en 2016.

Con respecto a la misma fecha del mes del año anterior, en agosto el SEPE registró medio centenar menos de desempleados en Avilés. La caída del paro los dos años antes había sido notablemente superior y es algo que los expertos vienen ya señalando para advertir una cierta ralentización del mercado laboral.

En Avilés había el pasado mes de agosto 4.066 personas sin trabajo, casi un 40% menos que hace una década

Eso no evita que el paro en la ciudad esté rozando los mínimos de este siglo. De hecho, con respecto a 2008, el año con menor cifra de parados en las dos últimas décadas, hay menos demandantes de empleo en sectores como la industria y la construcción ahora.

Pero si no se echa la vista tan atrás y se mira al ejercicio de 2016, hace diez años, los números de los que informa el Servicio Público de Empleo son también sensiblemente inferiores en este caso en todos los sectores. Hay 2.611 avilesinos menos que buscan empleo con respecto al año 2016. Son casi un 40% menos.

El buen comportamiento del mercado laboral en este tiempo ha afectado en la misma medida a los avilesinos que a las avilesinas, aunque son las féminas de la ciudad las que más complicado tienen encontrar un puesto de trabajo, ya que en agosto se contabilizaban 2.416 mujeres sin empleo frente a 1.650 hombres. Son en torno a 1.300 menos en ambos sexos que hace diez años y si se compara con la referencia ya citada del año 2008 la cifra es también muy similar ahora.

Por sectores, el descenso porcentual más importante se produjo en la construcción, con la salvedad de que se puede atribuir claramente a la creación de empleo pero también a que cada vez menos jóvenes se incorporan a este sector y, por tanto, la cifra de profesionales sin trabajo también es menor. Hay 280 avilesinos que buscan un empleo en este sector frente a los 748 que había hace diez años o los 619 de agosto de 2020, por ejemplo.

También el sector primario vive una situación similar con cada vez menos personas demandantes de empleo y en este caso con una oferta laboral también en franco retroceso. De esta forma se explica la cifra de 93 avilesinos desempleados, bajando por primera vez de la centena en los últimos diez años.

Por otro lado, aunque en los últimos años se han reducido los puestos trabajo industriales, eso no se ha traducido en un aumento de los avilesinos que buscan empleo en este sector que el mes pasado se cifraba en 348, son 298 menos que en 2016 y cuarenta menos que el mismo mes del ejercicio pasado. Como es lógico, la cifra más alta de parados en este sector en estos últimos diez años se produjo en 2020, con la pandemia, cuando se alcanzaron las 654 personas desempleadas, desde entonces la cifra no ha hecho más que caer año tras año en el mes de agosto, según las estadísticas del Servicio de Empleo.

El sector servicios ha crecido notablemente en Avilés y eso también tiene un reflejo en los datos del desempleo con una caída en la última década que supera el 35%. El pasado mes se registraban 2.880 avilesinos buscando un puesto de trabajo en este sector, casi 1.600 menos que hace una década, cuando se rondaban los 4.500. Es una cifra que por primera vez baja de las 3.000 personas en muchos años.

La radiografía del desempleo en Avilés se completa con las personas que buscan su primer puesto de trabajo. También ha bajado el número de demandantes con respecto a los años anteriores quedándose el pasado mes de agosto en 465 frente a los 540 que había un año antes y lejos de los casi setecientos que se contaban en las listas del paro hace diez años.