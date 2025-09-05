El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El número de desempleados en la industria en Avilés ha bajado a 348. MARIETA

El número de desempleados en Avilés ronda los mínimos de 2008 por la caída del paro en industria y servicios

El paro bajó también en la construcción y la agricultura y pesca, pero son sectores en los que cada vez menos personas buscan un trabajo

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:20

El número de personas que busca empleo en Avilés lleva unos años cayendo y el pasado mes de agosto llegó a niveles que se ... acercan ya mucho al mínimo de estas dos últimas décadas que lo marca el año 2008, cuando en Avilés había 3.840 personas desempleadas. El mes pasado la cifra que recoge la estadística del Servicio Público de Empleo es de 4.066 avilesinos que buscaban un trabajo. La industria y los servicios son los sectores que más contribuyen a estos números, ya que aunque también hay una reducción de los parados en el sector primario y en la construcción, lo cierto es que la evolución de la economía y del mercado laboral ha hecho que las personas que demanden empleo en estos sectores sean cada vez menos, de hecho los empresarios llevan años alzando la voz por no encontrar profesionales para cubrir sus puestos de trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  4. 4 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  5. 5 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  6. 6 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  7. 7 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos
  10. 10 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El número de desempleados en Avilés ronda los mínimos de 2008 por la caída del paro en industria y servicios

El número de desempleados en Avilés ronda los mínimos de 2008 por la caída del paro en industria y servicios