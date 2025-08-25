El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cúpula de la estación depuradora de aguas de Maqua es uno de sus elementos que mejor la identifican. JUAN CARLOS ROMÁN

Arrancan las obras de modernización de la estación de depuración de aguas de Maqua, en Avilés

Los trabajos se centran en agosto en la organización y planificación y las primeras máquinas llegarán en septiembre

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:03

Las obras de modernización de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Maqua ya han comenzado este mes de agosto una vez ... que la Confederación Hidrográfica del Norte adjudicó el contrato a la unión temporal de empresas formada por Facsa-Espina Obras Hidráulicas-Alvargonzález Contratas. En total se presentaron nueve ofertas a un proceso cuya gestión administrativa comenzó en julio del pasado año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  3. 3 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  4. 4 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  5. 5 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  6. 6 El Real Madrid ya está en Oviedo para enfrentarse esta noche al conjunto azul
  7. 7 Daniel Luna no jugará en el Sporting
  8. 8 Villa despide a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés
  9. 9 «Hemos pasado la noche en vilo con el fuego a las puertas de casa»
  10. 10

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Arrancan las obras de modernización de la estación de depuración de aguas de Maqua, en Avilés

Arrancan las obras de modernización de la estación de depuración de aguas de Maqua, en Avilés