La lucha de una panadera de Avilés por salvar su negocio: «Quieren echarlo abajo con invenciones»

Juana Oliva lleva un año y medio al frente de la Panadería Donde Juani, en Versalles, un negocio a través del que, con mucho trabajo ... detrás, ha conseguido una clientela fiel en la que se está apoyando en uno de los momentos más complicados de su vida. Y es que el Ayuntamiento de Avilés resolvió el 28 de abril, después de varios meses de comunicaciones, ordenar el cese de la actividad del negocio, que según el organismo municipal «se ejerce sin adaptarse a las condiciones de la Licencia de apertura».

Sin poder evitar las lágrimas, Juana pide justicia, pues considera que «quieren echar abajo mi negocio con invenciones, con argumentos que no se ajustan a la realidad». Aunque no va a dar su brazo a torcer y peleará «hasta el final», quiere hacer su caso público para «que se sepa y que no le ocurra a más gente».

Oliva abrió su establecimiento en septiembre de 2023 y el día 27 recibió su primera inspección, la cual resultó favorable. Sin embargo, meses después, en mayo de 2024, las cosas se comenzaron a torcer. «Me llegó una notificación de que se había producido una nueva inspección el 2 de mayo, algo que no ocurrió. Aquí no vino nadie. Poco después me enteré por el interesado de que le había echado un vistazo a la tienda desde fuera, algo insólito», alerta.

El horno eléctrico que no necesita salida de humos. Pablo Nosti La puerta que según el Ayuntamiento se instaló de forma irregular y que Juana Oliva asegura que estaba construida desde antes de su llegada al local. Pablo Nosti Fachada exterior de la panadería. Pablo Nosti La panadería anterior a Donde Juani ya tuvo instaladas sillas y mesas sin ningún tipo de problema. Pablo Nosti 1 /

En ese segundo expediente, el inspector señaló, según ha podido comprobar este periódico, que «el local dispone de campana extractora, plancha, horno eléctrico y zona de mesas y sillas». En ese sentido, como «dispone de licencia de comercio y no de local abierto al público con finalidad recreativa, deberá proceder a la retirada inmediata de los elementos señalados».

Ante esto, Juana Oliva argumenta que «las mesas y las sillas ya estaban en el establecimiento anterior, que pudo trabajar sin ningún tipo de problema. La plancha y la campana extractora, aunque tenían salida de humos, las quité, y el horno eléctrico, aunque es muy grande, funciona como un microondas» y «no requiere de un sistema para la extracción de humos porque posee un método de cocción sin humidificación de los alimentos, utilizando un novedoso sistema de calor seco para el cocinado», certifica la empresa proveedora, CSB Cisaba, SL.

En la última resolución, desde el Ayuntamiento también añaden para argumentar la orden de cierre la existencia de «una puerta que conecta con el portal preexistente», mediante «unas obras que se han llevado a cabo sin la preceptiva licencia». Oliva explica que «esa puerta también es anterior a mí llegada aquí, todos los clientes lo saben, hay muchos testigos», asegura.

Así, mientras espera con miedo la posible llegada de la Policía, confía en que hacer público el caso ayude a su resolución favorable. «Tiene que haber alguien detrás de todo esto que me quiere hacer daño, porque no se entiende. Yo solo quiero trabajar, que es lo que llevo haciendo este año y medio, y estoy sufriendo una tremenda injusticia».