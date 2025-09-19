La pesca subastada en la lonja de Avilés hasta septiembre aumenta un 15% con respecto a 2024 En los ocho primeros meses de este ejercicio se vendieron nueve millones de kilos frente a los menos de ocho del año anterior

Avilés

Las cifras de la lonja avilesina que acaba de hacer públicas la Dirección General de Pesca del Principado son en lo que va de año muy positivas en comparación no sólo con 2024 sino también con un año antes. Entre enero y agosto han pasado por la cancha de la rula de la ciudad algo más de nueve millones de kilos de pescado, que han alcanzado un valor que ronda los 30,2 millones de euros. Eso significa que se han subastado 1,1 millones de kilos más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. La buena campaña del bonito, como ya publicó este periódico, ha contribuido en gran medida a estas buenas cifras, junto con el bocarte que entró fundamentalmente en el mes de mayo.

En los años 2024 y 2023 los números a esta altura del año en la lonja de la ciudad eran prácticamente similares. Los kilos subastados el año pasado fueron sólo 68.000 kilos menos que un año antes y el valor del pescado alcanzado en cancha era prácticamente el mismo, en torno a los 23,4 millones de euros.

En la estadística pesquera regional de este 2025, por tanto, se refleja como ya se supera claramente en kilos y precio a los dos años anteriores hasta este mes de septiembre. El valor del pescado rulado es casi 6,9 millones de euros superior al de esos ejercicios, lo que supone en porcentaje más de un 29% de subida en los ingresos por venta de pescado en Avilés.

Si los números se comparan en los últimos cinco años el resultado no es tan positivo en cuanto a kilos de pescado vendidos. Es más, es negativo, ya que en 2022 pasaron por la cancha de la rula de Avilés más de un millón de kilos más que este año hasta septiembre y un año antes, en 2021, fueron 5,7 millones de kilos más subastados en la ciudad.

Con estas cifras, sin embargo, el valor alcanzado por la pesca vendida en esos años no se diferencia mucho del que reflejan las estadísticas hasta ahora en este. De hecho, hace tres años aunque se vendiera más de un millón más de kilos, el precio fue inferior al que se ha marcado en los ocho primeros meses de este 2025. Y en 2021, aunque la subasta fue superior en casi un 60% de kilos, el valor sólo supera en 3,1 millones al de la pesca hasta septiembre de este año.

De media a 3,3 euros el kilo

La evolución del precio de venta del pescado en lonja en los últimos años ha ido hacia arriba como reflejan las cifras de la Dirección General de Pesca del Principado. Entre enero y agosto el valor medio alcanzado por los algo más de nueve millones de kilos que se subastaron en Avilés fue de 3,33 euros el kilo, la cifra más alta de los últimos cinco años.

Con respecto al mismo periodo del año pasado aumentó en 38 céntimos, ya que entonces el precio medio alcanzado por el pescado que paso por la cancha de la rula avilesina había sido de 2,95 euros, un valor similar, sólo un céntimo más, que el que tuvo la pesca en los ocho primeros meses de 2023.

El otro gran salto de precio en estos últimos cinco años se produjo entre los años 2021 y 2022. Fue en ese ejercicio cuando comenzó la crisis en la que sigue sumida el mundo con la guerra de Rusia y Ucrania, a la que se ha sumado en este 2025 el recrudecimiento de la guerra en Gaza y los aranceles que Estados Unidos impone. En el año 2021 el pescado subastado en Avilés entre enero y agosto había alcanzado un valor medio de 2,09 euros el kilo y un año después había subido a 2,87 (78 céntimos más lo que supone un aumento del 37%).

Si la comparación se hace del valor de la pesca en lonja entre este 2025 y 2021 el porcentaje es notablemente superior. En cinco años el precio aumentó un 59%, concretamente 1,24 euros más el kilo de media.

Cuarto de España

El aumento de la pesca vendida en Avilés lo sitúa como el cuarto puerto de Puertos del Estado con más crecimiento, en este caso, en los siete primeros meses del año, ya que todavía no se han publicado los datos de agosto. Lo supera Gijón, Huelva y ligeramente Almería, aunque Huelva su pesca no llega ni a 100.000 kilos y Almería a los 2,5 millones de kilos. Hay quince puertos en cifras negativas, hasta el momento, este año, Santander ronda el 30% de caída de pescado subastado.