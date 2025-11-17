La pista deportiva de Valdés Salas, cerrada desde mañana para completar las obras

Y. L. AVILÉS. Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La pista deportiva de la calle Valdés Salas, en La Magdalena permanecerá cerrada desde mañana para concluir los trabajos de mejora que comenzaron el pasado seis de octubre. De momento no existe fecha concreta para su reapertura.

Tras la reparación del graderío para garantizar su seguridad, ahora se procederá a la instalación de los cierres de los fondos mediante redes de protección y el portón en el frente que da a la calle, con el objetivo de reforzar también la seguridad. Los actuales cierres metálicos ubicados en los fondos presentaban deficiencias, no evitaban la salida de balones y, además, generaban ruidos y molestias al vecindario.

El Ayuntamiento invierte en esta obra casi 38.600 euros y la ha contratado con la empresa Mevals Proyectos y Construcciones.