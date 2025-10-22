El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trabajadores de Windar Wind Services, a las puertas del SASEC. Pablo Nosti

La plantilla de Windar Wind vota este miércoles la última propuesta de la empresa: 23 despidos

La compañía rebaja en otras dos personas el número de afectados por el ERE y aumenta la duración de la bolsa de empleo a los 30 meses

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:42

Comenta

La plantilla de Windar Wind votará este miércoles en asamblea la propuesta definitiva que el martes presentó la empresa en la última de las ... reuniones del periodo de negociación del despido colectivo que planteaba para 25 trabajadores. La compañía ofrece finalmente despedir a 23 personas (quedarían fuera los dos trabajadores de mayor edad), abonar una indemnización de 25 días por año trabajado con un máximo de catorce mensualidades, una bolsa de empleo de 30 meses frente a los 24 ofrecidos el lunes y el plan de acompañamiento social.

