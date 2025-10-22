La plantilla de Windar Wind vota este miércoles la última propuesta de la empresa: 23 despidos

La plantilla de Windar Wind votará este miércoles en asamblea la propuesta definitiva que el martes presentó la empresa en la última de las ... reuniones del periodo de negociación del despido colectivo que planteaba para 25 trabajadores. La compañía ofrece finalmente despedir a 23 personas (quedarían fuera los dos trabajadores de mayor edad), abonar una indemnización de 25 días por año trabajado con un máximo de catorce mensualidades, una bolsa de empleo de 30 meses frente a los 24 ofrecidos el lunes y el plan de acompañamiento social.

No es la oferta que esperaba el comité de empresa, pero mejora las puestas anteriormente sobre la mesa y sobre ella tendrá que decidir hoy la plantilla. De salir el voto negativo, los despedidos se irían a la calle con una indemnización de veinte días por año trabajado con un máximo de diez mensualidades, que es lo que marca la ley.

Cabe señalar que la bolsa de empleo durante 30 meses no solo es para Windar Wind sino para todas las empresas del grupo. Es decir, en caso de que la actividad económica haga necesario contratar a algún trabajador se contará primero con los incluidos en la citada bolsa. Se creará, además, una comisión de seguimiento de la misma. Respecto al plan de acompañamiento social, que tiene un coste de 650 euros por trabajador, se abonará en efectivo a aquellos que decidan no hacerlo.

Al resto de trabajadores que quedarían afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que serían 44, se les aplicarán las mismas condiciones que tienen las plantillas de otras empresas del grupo también acogidas a esta figura de protección del empleo. Consiste en el abono íntegro de las pagas extraordinarias, además de un complemento económico que mejora la prestación por desempleo durante el periodo de suspensión que, en principio, es hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante este tiempo no se congelará la antigüedad de los trabajadores afectados que tendrán un preaviso de entrada y salida del ERTE de siete días, que en el caso de los Windar Wind será de 48 horas.

Con esta reunión se cierra el periodo de negociación que el martes incluyó en la agenda una reunión en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) que no sirvió para nada. No se sabía si Windar Wind acudiría, tras haberse negado a esta propuesta lanzada por el consejero de Empleo e Industria, Borja Sánchez. Lo hizo, pero simplemente por cortesía porque se remitieron al encuentro previsto horas después con los representantes de los trabajadores.

El sector de las energías renovables, y en concreto el de offshore, lleva meses dando signos de debilidad. Ya en mayo Tadarsa, una de las empresas el grupo, aseguraba que no tenía ningún contrato firmado para proyectos en el año 2026. Mismamente, no hay más que ver las torres eólicas de Windar en la margen derecha de la ría, apenas unas cuantas hoy en día cuando llegaron a ser decenas.

La situación era conocida por la plantilla, para la que fue una sorpresa relativa el primer aviso de Windar Wind Services allá por noviembre del año pasado, cuando planteó la necesidad de acometer despidos o recolocaciones. Algunos trabajadores se marcharon a Ferrol, pero allí las cosas tampoco van mucho mejor. El comité de empresa argumenta que es una situación coyuntural y que la empresa debería afrontarlo con «herramientas internas de flexibilidad».

Esta no es una situación que afecte solo a Windar. Es todo un sector el que está a la espera de que se retome la construcción de parques eólicos tanto marinos como terrestres.