Windar ofrece 25 días por año y un máximo de 14 meses a falta de la última reunión del ERE

Las más de tres horas de negociación entre los representantes de Windar y el comité de empresa se saldaron sin apenas avances, según la lectura ... de la representación sindical. La mejora en las condiciones del despido ofrecido por la compañía no responden a las aspiraciones del comité que insiste en la capacidad de Windar para asumir y recolocar a los 25 trabajadores que ahora mismo se irían a la calle.

La oferta propuesta este lunes consiste en abonar 25 días por año trabajado con un máximo de catorce mensualidades a cada uno de los operarios afectados por el despido. Además, de establecer una bolsa de empleo durante dos años y un plan de acompañamiento para buscar y facilitar su reinserción laboral en otras empresas o sectores.

Todavía queda la última reunión del periodo de consultas, que tendrá lugar el martes por la tarde, pero apenas hay esperanza de que la empresa se mueva de su posición. Desde que anunció su intención de poner en marcha un expediente de regulación de empleo ha rebajado el número de afectados y mejorado las condiciones a los mismos, pero nada más. Windar exhibe así su «voluntad negociadora» frente al inmovilismo de los trabajadores, lo que a su vez es el argumento de la compañía para no acudir al Sasec (Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos), tal como había planteado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

El presidente del comité de empresa, Nacho Osuna, que por la mañana se reunió con Izquierda Unida de Avilés y con el diputado de Sumar, Rafa Cofiño, en La Curtidora destacó el enrocamiento de Windar que «sigue estancada» a pesar de la finalización del periodo de consultas.

Lamentó que no haya habido apenas avances, con unas condiciones solo un poco mejores de las que fija la propia ley. Aseguró que sienten «una sensación de decepción e impotencia». «Primero hicimos todo lo que la empresa quiso y se nos pidió, dejando todo atrás y apostando por el futuro de la empresa y su viabilidad y que esto siga creciendo, y ahora ya no sirves. 'Gracias. Hasta aquí'», describió. Queda por ver qué ocurre hoy, por lo que aún no está decidido cuál será el siguiente paso. En cualquier caso, ayer no descartó llegar hasta el juzgado.

Reunión con IU

Por su parte, el diputado de Sumar por Asturias, Rafa Cofiño, anunció que se pondrá en contacto tanto con el presidente de Windar para mostrar su preocupación sobre el futuro de los trabajadores que la empresa pretende despedir como con los Ministerios de Industria y Trabajo para trasladar el problema por la que atraviesa la compañía y su plantilla.

El parlamentario se reunió por la mañana con el comité junto al secretario de Economía y Sectores Productivos de IU Asturias, José Benito García Proenza, el coordinador local y la secretaria de Organización de IU Avilés, Juanjo Fernández y Llarina González.

Para Cofiño es «una incoherencia que una empresa que se presenta como un referente para Asturias baraje, al mismo tiempo, el despido de 25 trabajadores». En su opinión, no se puede «cerrar de un portazo» la negociación sin dar más tiempo, por ejemplo, a la propuesta que hay sobre la mesa, en referencia a la reunión en el Sasec. El diputado censuró el despido. «Es una falta de respeto a los trabajadores en primer lugar, a Asturias, que está haciendo una apuesta por la empresa, e incluso para la empresa es un descrédito».

El coordinador local de IU Avilés, Juanjo Fernández, aseguró que disparan «todas las alarmas» sobre el futuro de la compañía y se comprometió a llamar al concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa, para que la alcaldesa Mariví Monteserín llame y «presione» a Orlando Alonso, con quien tiene línea de comunicación directa.