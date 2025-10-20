El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Windar ofrece 25 días por año y un máximo de 14 meses a falta de la última reunión del ERE

La oferta mejora mínimamente la anterior, pero sigue sin ser del agrado del comité, que exige la recolocación de los trabajadores

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:53

Las más de tres horas de negociación entre los representantes de Windar y el comité de empresa se saldaron sin apenas avances, según la lectura ... de la representación sindical. La mejora en las condiciones del despido ofrecido por la compañía no responden a las aspiraciones del comité que insiste en la capacidad de Windar para asumir y recolocar a los 25 trabajadores que ahora mismo se irían a la calle.

