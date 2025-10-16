El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los trabajadores se concentraron delante de la consejería. Alex Piña

Los trabajadores de Windar Wind reclamarán la intermediación del Principado en el despido colectivo

El comité de empresa se reúne con el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sanchez, para informar de la situación de la empresa

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:48

El comité de empresa trasladará a la dirección de Windar Wind Services (WWS) que la recta final de las negociaciones del despido colectivo de 25 trabajadores se celebre en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) ante el bloqueo en el que se encuentran. La próxima semana se deberán celebrar las dos reuniones que faltan para cerrar el acuerdo y, en estos momentos, los afectados saldrían de la compañía con una indemnización de veinte días por año trabajado si se mantiene la falta de acuerdo entre las partes.

La posible intervención del SASEC es la principal consecuencia de la reunión que esta mañana han mantenido en Oviedo con el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que estuvo acompañado por la directora general de empleo, Judith Flórez. En el encuentro, el comité de empresa de WWS expuso la situación de la empresa, rechazando el despido planteado por la dirección. Desde el Principado, se invitó a mantener el diálogo entre las partes, ofreciendo la posibilidad del SASEC como vía para desbloquear las conversaciones.

El comité de empresa se reunirá mañana viernes, a partir de las 12, con la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, para solicitar su apoyo. El comité defiende que la actual crisis se puede superar sin despidos y recurriendo a una regulación temporal de empleo para la totalidad de la plantilla, tal como sucede en otras empresas del grupo Windar.

