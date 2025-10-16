El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un agente de la Policía Nacional en Avilés. D. B.

La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores

La Policía Nacional advierte de que ante la presencia de personas extrañas no se permita en ningún caso que entren en el domicilio

A. L. J.

AVILÉS.

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:07

Comenta

Desde la Comisaría de Policía Nacional de Avilés se advierte a la ciudadanía de una nueva modalidad delictiva que se está practicando en otras localidades y que podría llegar a Avilés.

Según han explicado los agentes, que han llevado a cabo una campaña de difusión a través de distintas asociaciones vecinales y colectivos locales, la estafa consiste en que dos personas, normalmente un hombre y una mujer, acuden a domicilios de personas mayores con la excusa de tener que revisar las medicaciones recetadas por un error informático, y así poder entrar en el domicilio y en un descuido llevarse objetos de la casa.

Ante esta alarma, la Policía Nacional advierte que ante la presencia de personas extrañas no se permita en ningún caso que entren en el domicilio y que las posibles víctimas hagan las comprobaciones pertinentes antes de atender los requerimientos de estas personas, bien llamando a su propio centro de salud o al 091.

Estás precauciones también se pueden aplicar a técnicos que dicen acudir a los domicilios a revisar instalaciones o reparar averías a los que la persona no ha llamado previamente. De momento no se han registrado casos de este tipo en Avilés, pero sí en concejos cercanos, de ahí la advertencia de la Policía.

