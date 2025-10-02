La Policía Nacional presume de la reducción de delincuencia en Avilés

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 2 de octubre 2025, 19:08 Comenta Compartir

Un cuerpo policial comprometido con la seguridad de Avilés, con vocación de servicio público y los más altos criterios éticos en su desempeño. Son algunas de las pinceladas con las que la comisaria jefa de la Comisaría de Avilés, Inmaculada Leis Pena, presentó esta mañana en la Casa Municipal de Cultura la actividad de la Policía Nacional con motivo de la celebración de su patrono, los Ángeles Custodios. Arropada por buena parte del tejido social local, representantes de los ayuntamientos, Guardia Civil y Policía Local de Avilés, Leis Pena presentó los datos de estadística policial como ejemplo del buen hacer de los agentes asentados en la villa y que se han reforzado con nueve incorporaciones nuevas.

Así, en el primer semestre del año, la delincuencia convencional, donde se excluye la ciberdelincuencia, se ha reducido en un diez por ciento, con lo que todo apunta a que se mantendrán los datos del pasado año, donde se registró un descenso de la delincuencia del seis por ciento en el año. La comisaria destacó que con esta reducción de la delincuencia se encuentra doce puntos por debajo de los registros de Oviedo y Gijón.

La intervención de Inmaculada Leis también permitió recordar algunas de las intervenciones policiales más importantes a lo largo del año, como la Operación Lisis, con nueve detenidos, que se dedicaban al robo de cobre; las cinco grandes operaciones contra la venta de drogas en la ciudad o haber resuelto el 80 por ciento de los robos por tirón, logrando la detención de dos de los autores in fraganti gracias a la cooperación con la Policía Local.

Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, destacó el esfuerzo municipal para ayudar a todas las personas con dificultades como la aportación local para «hacer una ciudad más segura».

Misa La celebración comenzó en San Nicolás de Bari José Simal Presidencia Eloy Freire, capitán de la compañía de la Guardia Civil en Avilés; Inmaculada Leis Pena, jefa de la comisaría de Avilés, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; Joaquín Colubi Mier, juez decano de Avilés, y Rafael Ángel Rodríguez, jefe de la Policía Local de Avilés. José Simal Homenaje Uno de los agentes condecorados esta mañana. José Simal Himno El policía Rubén López Presedo interpretó el himno de España con la gaita. José Simal Emotivo Se homenajeó a los agentes fallecidos y a las víctimas del terrorismo. José Simal 1 /

Ampliar Todos los homenajados posaron al finalizar la celebración. José Simal «Estoy muy orgullosa de las siete medallas» Homenaje a los caídos. José Simal La celebración de los Ángeles Custodios sirvió de marco para entregar siete medallas de la Orden del Mérito Policial con distintivo blanco a otros tantos agentes de Avilés. El año pasado, por ejemplo, se concedieron cuatro reconocimientos. «Es un orgullo y refleja el buen trabajo de los agentes de Avilés», explicó Inmaculada Leis. El subinspector Jorge Muñiz López, el oficial Miguel Ángel Méndez Castañón y los policias Rubén López Presedo (que interpretó con la gaita el himno de España), Iván Aréstegui Artime y Alejandro García Campelo la recibieron por su trabajo para esclarecer el homicidio de Israel Hernández. «Fue un caso digno de Agatha Christie», aseguró la comisaria. Por su parte, los policías José Luis García Escapa y Domiciano García Carro la recibieron por su trayectoria en la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, donde han combinado «el trabajo policial con su humanidad». Además, recibieron la misma condecoración Joaquín Colubi Mier, juez decano de Avilés, y Eduardo López González, subinspector de la Policía Local de Avilés. La celebración incluyó la entrega de sendas metopas a personas que han venido colaborando con la Policía Nacional. Así, se tuvo detalles para el director del Aeropuerto de Asturias, Pedro Costilla, la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso, la directora del Centro de Apoyo a la Integración de Villalegre, Dolores Carbajo Domínguez, y el director general de la empresa Grupo Especial de Protección, Juan Carlos García Bernardo. La presidenta del Lar Gallego, Ana María Fernández Grela, y la pianista Olesya Shlegel recibiero sendos diplomas por su apoyo a la celebración. Shlegel aportó su arte musical a la celebración religiosa en San Nicolás de Bari y el Lar Gallego albergó el vino español ofrecido como colofón a una jornada donde no faltaron momentos emotivos como el homenaje a los caídos.