Esther Llamazares en la rueda de prensa de ayer con la documentación de la Mancomunidad en la mesa. LVA

El PP de Avilés denunciará en el Tribunal de Cuentas «los graves incumplimientos de la Mancomunidad»

Señala la no aprobación de la Cuenta General durante tres ejercicios y una tardanza de ocho meses en la aprobación del presupuesto

Yolanda De Luis
Cristina Del Río

Yolanda De Luis y Cristina Del Río

Avilés

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

Esther Llamazares, portavoz del grupo municipal popular, anunció ayer que enviará al Tribunal de Cuentas toda la información sobre los «incumplimientos de la Mancomunidad ... Comarca de Avilés» tras enumerar hasta siete presuntas irregularidades, siendo las más destacadas que la entidad llevaría tres ejercicios sin aprobar la Cuenta General y ocho meses ejecutando un presupuesto que hasta este mes no ha entrado en vigor. El objetivo de esta decisión es que el órgano «fiscalice una gestión que ha derivado en descontrol y opacidad y bordea la legalidad o directamente se la salta».

