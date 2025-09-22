El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La edil Ana Solís a su llegada al Pleno el pasado viernes. PABLO NOSTI

El PP de Avilés plantea reprobar a la edil Ana Solís por «su permanente actitud de alentar el odio»

El gobierno lo rechaza y «exige» al PP que «corrija el comportamiento de su portavoz, que en cada sesión plenaria falta a la verdad, vierte bulos y genera crispación»

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:18

El Partido Popular pedirá en el próximo Pleno la reprobación de la concejala de Vivienda, Normalización Llingüistica y Memoria Democrática, Ana Solís. En la sesión ... plenaria del pasado viernes, el debate entre esta edil de IU y concejalas del PP y Vox subió de tono a cuenta del uso de la llingua asturiana en el programa Caleya Avilés y de lo sucedido en la salida de La Vuelta Ciclista con manifestaciones en contra del genocidio en Gaza.

