El PP de Avilés plantea reprobar a la edil Ana Solís por «su permanente actitud de alentar el odio»

El Partido Popular pedirá en el próximo Pleno la reprobación de la concejala de Vivienda, Normalización Llingüistica y Memoria Democrática, Ana Solís. En la sesión ... plenaria del pasado viernes, el debate entre esta edil de IU y concejalas del PP y Vox subió de tono a cuenta del uso de la llingua asturiana en el programa Caleya Avilés y de lo sucedido en la salida de La Vuelta Ciclista con manifestaciones en contra del genocidio en Gaza.

La portavoz popular, Esther Llamazares, explicó ayer el por qué de la petición que lanza su partido. Dijo que se basa en que, en su opinión, Solís profiere «continuos insultos» a lo que suma «reiteradas faltas de respeto tanto a concejales como a ciudadanos, provocaciones constantes y discursos centrados en la animadversión y el odio».

La respuesta a esta petición por parte del equipo de gobierno, formado por PSOE e IU, fue inmediata. El portavoz, Manuel Campa, ya anunciaba el rechazo a la reprobación de la edil y devolvía la acusación al Partido Popular y más concretamente a su portavoz. Así, Campa «exigió» a los populares que «corrijan el comportamiento de Esther Llamazares, que de forma reiterada en cada sesión plenaria falta a la verdad, vierte bulos y genera crispación con el fin de desviar la atención de los temas importantes para la ciudad. Una actitud provocadora y chabacana que desconcierta hasta a sus propios compañeros de grupo».

El bronco debate en el último Pleno de la concejala de IU con populares y Vox está en el origen de la polémica

El choque entre la opinión que tiene Llamazares de lo que sucede en los plenos y la visión del gobierno de coalición es más que evidente. Para la portavoz del PP, «desde hace meses los plenos municipales se han convertido en un escenario dominado por los insultos, la descalificación personal y la provocación constante. Una deriva intolerable que degrada la institución y que Ana Solís encarna y representa fielmente en cada sesión plenaria. Sus formas despectivas, su forma de hablar desde el rencor se trate del asunto que se trate, y su permanente actitud de alentar el odio y la división son una falta de respeto inadmisible hacia la Corporación y hacia los avilesinos», dijo ayer.

Mientras que el portavoz del gobierno mantiene que es Llamazares la que altera los plenos. En este sentido, aseguró sobre el debate de lo sucedido en la salida desde Avilés de La Vuelta Ciclista que «la portavoz del PP impuso un discurso desmesurado en el que llegó a asegurar que hay presencia de terroristas, gente que apoyó el terrorismo y gente que mató en el Congreso de los Diputados. Una mentira muy repetida por el ayusismo y la extrema derecha. Mientras la ciudadanía se moviliza y reclama la paz y el respeto a los derechos humanos, el PP elige mentir, difundir falsedades y generar crispación».

Entorpecer los plenos

Y si Llamazares mantiene que es la edil Ana Solís con sus respuestas a las interpelaciones de la oposición la que vierte «mentiras, ataca con insultos y recurre a la provocación para evadir el control democrático», el portavoz del equipo de gobierno insiste en que son las intervenciones de la propia Esther Llamazares las que «dificultan el desarrollo habitual de los plenos».

En opinión de Manuel Campa, la portavoz del PP, «no viene al Ayuntamiento de Avilés a defender los intereses de la ciudad sino a defender su posición interna dentro del partido y a competir con la extrema derecha por ver quién dice la barbaridad más grande». Y concluyó asegurando que. «el Partido Popular de Avilés no hace política local. Esto es trumpismo, es ayusismo y posicionamiento personal de su portavoz».

En todo caso, el PP tiene intención de que la reprobación de la edil Ana Solís se aborde en la próxima sesión plenaria y se defina el PSOE «o avala y respalda con su voto las formas broncas, el insulto y el odio que representa su socia de gobierno, o da un toque de atención a quienes están manchando el nombre del Ayuntamiento y deteriorando la imagen de la política municipal». Llamazares asegura que su partido defiende un «defiende un Pleno serio, respetuoso y centrado en los problemas de Avilés».