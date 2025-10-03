El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estefanía Rodríguez. J. C. ROMÁN

El PP de Avilés reclama «un plan de financiación viable» para el proyecto de innovación en la ría

Estefanía Rodríguez respalda la idea presentada la pasada semana y pide que se dé voz a los vecinos en el diseño final del espacio

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La presidenta del Partido Popular de Avilés, Estefanía Rodríguez, respaldó ayer el proyecto presentado la semana pasada para la ampliación del Parque Científico y Tecnológico ... Isla de la Innovación en los terrenos situados entre el Centro Niemeyer y el futuro polígono de baterías de cok. Es más, los populares reclaman ya concreciones porque «no puede quedarse en un escaparate vacío o una mera promesa electoral».

