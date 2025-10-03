El PP de Avilés reclama «un plan de financiación viable» para el proyecto de innovación en la ría

La presidenta del Partido Popular de Avilés, Estefanía Rodríguez, respaldó ayer el proyecto presentado la semana pasada para la ampliación del Parque Científico y Tecnológico ... Isla de la Innovación en los terrenos situados entre el Centro Niemeyer y el futuro polígono de baterías de cok. Es más, los populares reclaman ya concreciones porque «no puede quedarse en un escaparate vacío o una mera promesa electoral».

En este sentido, creen que se debe presentar «un plan de financiación sólido y viable» para afrontar un presupuesto para la urbanización que se estima que pueda llegar a ser de quince millones de euros. Y que debe diseñarse «un calendario público realista que dé certidumbre a empresas y ciudadanos y evite que la iniciativa se diluya en plazos interminables».

La dirigente popular también reclamó que las administraciones se pongan manos a la obra ya para que se pongan las bases para la futura actividad económica en este nuevo espacio. Para ella, es necesario «contar con alianzas reales con empresas y universidades que aseguren contenidos estables y programas de formación e investigación». Y añadió que, en opinión del PP avilesino, es también necesario «vincular el proyecto a la recualificación de los trabajadores industriales porque Avilés es una ciudad obrera e industrial y la innovación debe ser una palanca en la creación de empleo», aclaró.

«No puede quedarse en un escaparate vacío o una mera promesa electoral. Debe haber claridad y rigor en la gestión»

Y en esta misma línea puso en valor la importancia de reforzar los activos estratégicos de Avilés, como el Puerto y la Cámara de Comercio, «para que la innovación y el urbanismo se traduzcan en un verdadero impulso económico, comercial y exportador». Y es que, para ella, «este esfuerzo debe servir para fortalecer a quiénes ya son motores de la ciudad y, sobre todo, para que los avilesinos perciban mejoras concretas en su vida diaria con más empleo estable, oportunidades para los jóvenes, mejores servicios y una ciudad más habitable».

Otro de los aspectos que el Partido Popular considera fundamental en el desarrollo de este proyecto estratégico es la participación ciudadana. Para la presidenta de esta organización en Avilés, «no basta con hablar de zonas verdes o espacios culturales, los vecinos deben tener voz real en el diseño y en el seguimiento de este proyecto que afecta directamente al futuro de la ciudad».

Insistió en que «respaldamos la innovación y la apertura a la ría, porque son pasos en la dirección correcta y en línea con las políticas europeas. Pero exigimos seriedad en la financiación, compromisos reales con empresas y universidades, y un enfoque claro en el empleo de calidad. Solo así, lograremos que este proyecto sea una verdadera palanca de futuro para Avilés con el Puerto como elemento vertebrador y, sobre todo, para sus vecinos».