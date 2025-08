PP y Vox exigen «menos regulación de la vivienda y modificar el Plan General» en Avilés

La necesidad de nuevas viviendas en Avilés, tanto el alquiler como a la venta, ha ido en aumento en los últimos años, sin que ... apenas se hayan desarrollado nuevas promociones. Entre esos escasos nuevos bloques que se encuentran dos reformados: los pisos para jóvenes de Villalegre y los que ahora comienzan a rehabilitarse, ambas de iniciativa pública. En paralelo, se busca poner coto a las viviendas turísticas, un aspecto que ha sido muy criticado por los partidos de la oposición. Tanto Partido Popular como Vox lamentan esta excesiva regulación y exigen que se active la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, pendiente desde hace años.

«Los socialistas gobiernan en Avilés, en Asturias y en España, y son incapaces de dar solución al problema de la vivienda. No hacen gestión, sino intervención, y entorpecen y encarecen todo», lamenta la portavoz popular, Esther Llamazares, que cree que «hay mucha contradicción». Señala que, «por una parte dicen que quieren que Avilés sea ciudad de congresos y que vengan muchos turistas, pero luego no hay donde alojarles».

Aquí coinciden con Vox, que cree que «si hay una aluvión de nuevas viviendas turísticas es por algún motivo, como la falta de plazas hoteleras y de alternativas para las familias que viajan», explica Arancha Martínez Riola, portavoz municipal de Vox, que cree que «los pisos turísticos hay que regularlos de alguna manera, pero no de la noche a la mañana y por la puerta de atrás, como quiso hacer el gobierno local», cuya instrucción sobre este tipo de pisos de alquiler de corta estancia fue tumbado por los juzgados.

Las dos formaciones consideran que «en Avilés no debería hacerse nada a este respecto que no tenga que ver con el Plan General de Ordenación Urbana, que lleva años guardado en un cajón», dice Llamazares. La líder popular reprocha que «quieran intervenir el mercado por no ponerse a trabajar en la modificación del Plan General», y cree que hay que tomar decisiones «por cuestiones técnicas», y no «en base a informes muy cuestionables que terminan diciendo lo que ellos quieren que se diga».

«No se puede obviar el PGOU», añade Martínez Riola, que también ha sido muy crítica con el hecho de que se haya solicitado la declaración de zona tensionada para un buen número de áreas del centro de la ciudad, donde es de esperar que se termine por limitar el precio de los alquileres o la subida de los mismos, algo que tampoco ven con buenos ojos ni Partido Popular ni Vox.

«Solo plantean intervenir, sin tener en cuenta a la ciudad, sin estudiar factores técnicos y todo improvisado», se queja Llamazares.