Saborit gana el Premio de Cerámica Villa de Avilés y Andeyro el segundo

Cristóbal Saborit ha sido el ganador este año, en su edición número 37, del Premio de Cerámica Villa de Avilés. La decisión fue ... adoptada por el jurado tras la inauguración, en la Casa de Cultura, de la exposición de las obras de los veinte ceramistas seleccionados entre los 32 presentados al certamen. El trabajo ganador pasará a ser propiedad de la Fundación de Cultura, ya que el premio está dotado con 990 euros. Además Saborit podrá realizar una exposición individual en la Galería Amaga.

El jurado también decidió ayer que el Premio a la Innovación que patrocina la Mancomunidad Turística de Avilés junto al Rotary Balagares sea para Luka Andeyro. En este caso pasará a ser propiedad de Mancomunidad y está dotado con 600 euros.

La muestra se podrá visitar hasta el próximo 8 diciembre. De hecho, este año se ha creado un tercer premio, el del Público, que será otorgado por los visitantes de la muestra que podrán votar por su obra favorita. La pieza con mayor número de votos recibirá una dotación económica de 400 euros financiada por Rotary Balagares.

Por primera vez, además de asturianos, hay artistas procedentes de Madrid, Málaga, Valencia, Zaragoza y Castelló, con el objetivo de fomentar la creación cerámica contemporánea y visibilizar el trabajo tanto de artistas consolidados como emergentes.

