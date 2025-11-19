El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La muestra está protagonizada por las obras ganadoras. PABLO NOSTI

Saborit gana el Premio de Cerámica Villa de Avilés y Andeyro el segundo

El Premio del Público se conocerá el 8 de diciembre cuando se clausure la exposición en la Casa de Cultura

R. D.

AVILÉS.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:53

Comenta

Cristóbal Saborit ha sido el ganador este año, en su edición número 37, del Premio de Cerámica Villa de Avilés. La decisión fue ... adoptada por el jurado tras la inauguración, en la Casa de Cultura, de la exposición de las obras de los veinte ceramistas seleccionados entre los 32 presentados al certamen. El trabajo ganador pasará a ser propiedad de la Fundación de Cultura, ya que el premio está dotado con 990 euros. Además Saborit podrá realizar una exposición individual en la Galería Amaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  3. 3 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  4. 4 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  7. 7 Detenidos por robar de madrugada en ocho bares de Castrillón y Corvera: usaron coches con matrículas hurtadas
  8. 8 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón comprará la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas
  10. 10

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Saborit gana el Premio de Cerámica Villa de Avilés y Andeyro el segundo

Saborit gana el Premio de Cerámica Villa de Avilés y Andeyro el segundo