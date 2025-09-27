La presidenta de la Mancomunidad de Avilés defiende su gestión

Las críticas lanzadas por la portavoz del Partido Popular, Esther Llamazares, a la gestión de la Mancomunidad, anunciando que presentará al Tribunal de Cuentas « ... los graves incumplimientos», tuvieron ayer una respuesta por parte de la presidenta de este ente supramunicipal, Raquel Ruiz, que desmintió a la popular con resultados: «El grado de ejecución de las inversiones y su capacidad para atraer fondos europeos demuestran que la Mancomunidad funciona».

Las críticas vertidas por Llamazares son para Ruiz, «otro capítulo del teatro que acostumbra a hacer en política. Embarrar lo que funciona. Lo hace hasta en su propio partido, donde tiene un proceso judicial abierto». Añadió que «si algo ha demostrado Esther Llamazares es que la realidad nunca le estropea un buen bulo. Lleva tanto tiempo tergiversándola que ya parece más cómoda en el monte de la ficción que en la construcción política».

La presidenta dijo querer responder con hechos a «la crítica fácil y obsesiva de Esther llamazares con algunos temas». Y se refirió concretamente a uno de los últimos proyectos que se está desarrollando, la recuperación de la muralla medieval en Avilés, «la Mancomunidad Comarca Avilés está trabajando, ejecutando proyectos y dando resultados visibles para los vecinos, si no que la portavoz del Partido Popular se pasee por la calle de la muralla».

Una de las críticas de Llamazares hacía referencia al presupuesto y sobre las cuentas de este ente Ruiz fue muy clara: «Los presupuestos fueron aprobados el pasado 3 de enero y gracias al Plan de Sostenibilidad, la Mancomunidad ha incrementado sus presupuestos de 239.000 euros a más de dos millones de euros para llevar a cabo diferentes inversiones». Es decir, multiplicó el presupuesto por ocho, «gracias a nuestra capacidad para atraer fondos europeos».

Y para seguir aportando datos sobre el trabajo de una entidad que califica como «viva, ágil y que está asumiendo un papel fundamental en la proyección turística de nuestra comarca», indicó sobre ese presupuesto que «ya llevamos ejecutado en más de un 80% entre los cuatro concejos.

Insistió en que «la Mancomunidad funciona y así lo demuestra el grado de ejecución de las inversiones y su capacidad de atraer fondos europeos. De hecho, no hubiéramos obtenido los fondos del Plan de Sostenibilidad si no nos hubiéramos presentado a la convocatoria los cuatro concejos de forma conjunta». Explicó que ese hecho fue un punto a favor del proyecto porque «cuatro municipios, de diferente signo político y características, nos pusimos de acuerdo para elaborar una estrategia conjunta. Algo que no consiguen alcanzar allí donde PP y VOX gobiernan con mayorías amplias».

Y citó algunos de los proyectos ya ejecutados dentro del Plan de Sostenibilidad Turística como los paseos en barco o la recuperación de la muralla, en Avilés; la senda del Escañorio, en Corvera; o las mejoras en las sendas de Castrillón e Illas.