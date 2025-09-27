El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los restos de la muralla que estaban tras los edificios afloraron gracias a la inversión de la Mancomunidad a través del plan de sostenibilidad. P. N,

La presidenta de la Mancomunidad de Avilés defiende su gestión

Frente a la crítica del PP asegura que «el grado de ejecución de las inversiones y su capacidad de atraer fondos europeos demuestra que funciona»

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:00

Las críticas lanzadas por la portavoz del Partido Popular, Esther Llamazares, a la gestión de la Mancomunidad, anunciando que presentará al Tribunal de Cuentas « ... los graves incumplimientos», tuvieron ayer una respuesta por parte de la presidenta de este ente supramunicipal, Raquel Ruiz, que desmintió a la popular con resultados: «El grado de ejecución de las inversiones y su capacidad para atraer fondos europeos demuestran que la Mancomunidad funciona».

