El presupuesto para las ayudas al pago del alquiler en Avilés, a punto de agotarse

En la recta final del ejercicio, las distintas concejalías del Ayuntamiento de Avilés hacen balance de sus cuentas para afrontar los últimos cuatro meses ... dando los mismos servicios a los ciudadanos. Como es habitual en los últimos años, en la Oficina de Vivienda que gestiona la Fundación San Martín se mira de reojo las cifras de los ocho primeros meses del año porque es posible que haya que insuflar dinero para atender a todas las peticiones de ayudas al alquiler que recibe.

De momento, según los datos que se facilitaron ayer en la reunión de la comisión del patronato de la Fundación San Martín, a fecha 14 de agosto se han aprobado 254 ayudas de este tipo que suman un importe de 446.956,28 euros, «una cantidad muy cerca de agotar el presupuesto», se advertía ya ayer desde el propio Ayuntamiento.

La partida inicial de este ejercicio para ayudas al pago del alquiler era de 530.000 euros, con lo que quedarían en las arcas municipales para atender a las demandas de este programa 83.000 euros y «todavía se pueden presentar solicitudes hasta el 31 de octubre».

Sin empleo

En la reunión se dieron a conocer otros datos sobre los beneficiarios de este programa municipal. Entre ellos, que un 34% de las ayudas al alquiler que se han concedido han beneficiado a personas desempleadas y un 26% a pensionistas, «continuando así con el interés del Ayuntamiento de Avilés de facilitar en la medida de los posible el acceso a vivienda a los colectivos más desfavorecidos», se explicó.

Otra de las líneas de este programa está destinada a apoyar a los propietarios de viviendas para evitar su embargo. De este tipo de ayudas se concedieron 226, que suman 145.743,32 euros. Del total, 78 fueron para subvencionar el pago de hipotecas de vivienda y el resto para ayudar en el pago de los gastos de comunidad de propietarios.

En este caso el plazo de presentación de solicitudes terminó el pasado 16 de junio. Para esta línea el Ayuntamiento de Avilés disponía de una partida de 150.000 euros, por tanto no llegó a agotarse, restarían algo más de 4.000 euros para completarla.

Desde la Oficina de Vivienda Municipal también se gestionan las ayudas de garantía energética que se dirigen a ayudar en el pago de la luz, el gas y otros suministros. En esta modalidad, según se dio a conocer ayer en la reunión de la comisión del patronato de la Fundación San Martín, se concedieron en lo que va de este año un total de 162 ayudas por un importe exacto de 50.890,80 euros.

Sólo se denegaron hasta el momento 25 de las peticiones recibidas y fue por no cumplir alguno de los requisitos establecidos en la bases. Esta línea de apoyo relacionada con la vivienda todavía se puede solicitar hasta el 31 de octubre y cuenta con una disponibilidad de 340.000 euros, informaron desde el Ayuntamiento.