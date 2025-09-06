El Principado acompañará a los comercios avilesinos para la mejora de su sostenibilidad Presenta a las asociaciones un programa, que arrancará el próximo mes, para reducir el consumo energético y mejorar la gestión de residuos

La directora general de Empresas y Comercio, y la edil de Comercio, junto a representantes de UCAYC y Disfruta Carbayedo, así como de Cogersa y la empresa contratada para el nuevo programa de sostenibilidad.

Yolanda De Luis Avilés Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La directora general de Empresas y Comercio, Arantxa González Montell, mantuvo ayer una reunión con asociaciones de comerciantes de la ciudad para explicarles el contenido del Programa de Comercio Verde y Circular, una iniciativa que impulsa la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para fomentar la sostenibilidad en el pequeño comercio mediante la implantación de buenas prácticas relacionadas con la economía circular y la reducción de la huella de carbono.

Esta primera reunión tuvo lugar en el Ayuntamiento y en ella participó también la concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz, y representantes de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC) y de Disfruta Carbayedo. A la otra entidad de la ciudad, ACEA, se le remitirá toda la información al no poder estar presente en la reunión de ayer.

Junto a ellos también participaron personal técnico de Cogersa y de la empresa contratada para el desarrollo de este programa. Ahora serán ellos los que arranquen el contacto directo con los comercios que las asociaciones indiquen que tienen interés en participar en este plan individualizado para cada uno en el que, como explicó la edil de Comercio, se diseñarán actuaciones como las relacionadas con el cambio de la iluminación a led, la gestión de residuos o la mejora en el consumo del agua.

Las acciones arrancarán en el momento en el que se seleccionen a los comercios que van a participar en las mismas y, según indicó la directora general de Empresas y Comercio, se desarrollarán en pocos meses, pero tendrán después un seguimiento durante todo el próximo año.

Aunque no se quiso marcar metas porque, según indicó, «podrán participar todos los comercios que estén interesados», sí apuntó que una veintena de comercios podría ser una cifra ya exitosa, teniendo en cuenta la experiencia piloto que ya se realizó en Luanco.

«Nuestro objetivo es ayudar al pequeño comercio a avanzar hacia un modelo más sostenible, basado en la economía circular», insistió Arantxa González, quien también destacó la implicación del Ayuntamiento y la buena acogida por parte del sector comercial.

Esta actuación se enmarca en la estrategia de la Consejería para mejorar la competitividad y modernización del comercio minorista, junto con otras líneas de apoyo como los programas de transformación digital, relevo generacional y los bonos descuento.

Continuidad

El Ayuntamiento realizó hace unos meses un programa similar, financiado con fondos europeos, que incorporó a la hostelería y a los hoteles, y trabaja en el diseño de una guía de empresas sostenibles relacionadas con la celebración de eventos. En este sentido, la concejala Raquel Ruiz afirmó que este nuevo programa ayudará al Ayuntamiento a seleccionar los comercios que puedan entrar en esta guía relacionados con la celebración de eventos como, por ejemplo, los que venden regalos para entregar a los participantes en este tipo de congresos o seminarios.