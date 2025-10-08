El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reunión de los vecinos del Alfaraz y la Cruz de Illas. LVA

El problema de agua en El Alfaraz pone en pie de guerra a los vecinos

Reclaman al Ayuntamiento de Avilés una solución para la falta de presión que llevan padeciendo décadas

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:58

Comenta

Los vecinos del Alfaraz y la Cruz de Illas reclaman al Ayuntamiento de Avilés una solución para el problema de presión de agua ... que sufren desde hace décadas. Preparan un escrito que presentarán en el registro con su reivindicación, explicando la problemática que sufren en cada una de las viviendas, en donde hay momentos en el que si una vecina riega sus plantas, el vecino de al lado se queda sin agua en la ducha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

