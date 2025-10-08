El problema de agua en El Alfaraz pone en pie de guerra a los vecinos

Los vecinos del Alfaraz y la Cruz de Illas reclaman al Ayuntamiento de Avilés una solución para el problema de presión de agua ... que sufren desde hace décadas. Preparan un escrito que presentarán en el registro con su reivindicación, explicando la problemática que sufren en cada una de las viviendas, en donde hay momentos en el que si una vecina riega sus plantas, el vecino de al lado se queda sin agua en la ducha.

Creen que ha llegado el momento de abordar una solución global a la zona que no pase porque ellos mismos se tengan que pagar bombas para aumentar la presión de agua en sus viviendas aumentando los gastos del recibo eléctrico notablemente.

En una reunión celebrada recientemente en los locales de la Asociación de Vecinos de Miranda esperaban encontrar alguna respuesta técnica a estos problemas y, sobre todo, soluciones, pero no fue así y esto les ha hecho decir ya «hasta aquí hemos llegado».

Los vecinos de más edad recuerdan que las tuberías que suministran agua a la zona no se han cambiado en décadas, sólo se hace en caso de que se produzca una rotura y entonces se da solución a un núcleo pequeño de casas o incluso a una sola, pero el resto sigue padeciendo el mismo problema.

EL escrito que presentarán en el Ayuntamiento quiere tener respuestas claras sobre, en primer lugar, el estado en el que se encuentra la conducción de agua para esta zona. Y es que sospechan que pueden ser tuberías de fibrocemento y plomo las que todavía estén bajo tierra. Y también que se establezcan plazos para dar solución al problema de la presión.

En la reunión mantenida se explicó que recientemente se realizó una medición técnica y se determina que el problema puede estar en las tuberías que llegan desde el contador a las viviendas, ya que hasta las mismas se miden bares suficientes para que llegue el agua hasta cinco pisos de altura. De esta forma se dice que el problema no lo tendría que afrontar la empresa que suministra el agua o el Ayuntamiento, sino cada vecino que tendría que reparar la supuesta avería que tiene en su casa.

Esto no lo comparten los vecinos y reclaman esa solución al problema que entienden que ya llevan padeciendo demasiados años.

De momento tienen previsto entregar el escrito en el Ayuntamiento con las firmas de los residentes en la zona y esperar respuesta. A partir de ahí adoptarán otras decisiones sobre las medidas a adoptar para conseguir soluciones, si no se las dan.