El programa piloto de cribado de cáncer de pulmón detecta de forma precoz un 6% de casos El área sanitaria III es la que mayor número de pacientes aporta al Proyecto Cassandra, con 234 que suponen el 28% de los que han participado en este primer año en todo el país

Miguel Javier Rodríguez, gerente del área sanitaria III, da indicaciones sobre el escáner a la consejera de Salud, Concepció Saavedra, en presencia de la directora del Hospital San Agustín, Liliana Meana Sánchez, el jefe de servicio de Radiología, Pablo Valdés Solís, y Jesús Allende, jefe de servicio de Neumología.

De los 234 pacientes del área sanitaria III que de forma voluntaria han querido participar en el Proyecto Cassandra en sus primeros cuatro meses en funcionamiento, se han detectado cinco cánceres de pulmón en su fase inicial, el 6%. Dos de ellos ya han recibido cirugía y tres lo harán próximamente. El 81% resultó negativo y un 13% permanecerá en seguimiento porque el resultado del cribado fue indeterminado.

Son los primeros resultados de este proyecto piloto puesto en marcha en once hospitales de todo el país, uno de ellos el Hospital Universitario San Agustín, que con los 234 pacientes captados ha sido el que mayor porcentaje del país ha sumado a esta iniciativa, con un 28%.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, se ha reunido este martes con la gerencia y ha visitado el hospital para conocer la participación en un programa que también permitirá atesorar «una base de datos y de imágenes que permita la investigación relacionada». «Nos interesa sensibilizar a la población para deshabituación del tabaco. Hemos visto que el 97% de las personas que han entrado en este programa han conseguido dejar el tabaco», ha señalado.

El Proyecto Cassandra trata de detectar cánceres de pulmón en sus etapas más tempranas porque el pronóstico y la supervivencia «es muchísimo mejor que si lo hacemos en estadíos más avanzados». «Podemos pasar de un 25% hasta casi un 80 u 85% si lo hacemos en etapas muy precoces«, ha advertido Saavedra.

En Asturias se detectan anualmente entre 800 y 850 casos al año, pero en estadíos más avanzados. Es el tercer tumor más habitual entre los varones asturianos y, en el ámbito nacional, el cáncer que más muertes causa. «Estamos por encima de la media en casos de cáncer de pulmón, siempre ha sido así. Por nuestra historia industrial y también por el consumo de tabaco y la edad, el envejecimiento, que produce una incidencia mayor. Nuestra idea es ver si podemos extenderlo al área sanitaria I porque se junta con la III. Vamos a ver cómo va a nivel nacional y si es costo-efectivo», ha explicado la consejera.

El programa piloto se mantendrá cinco años y los criterios de participación son personas asintomáticas, de 50 a 75 años, fumadores o exfumadores que no lleven más de 15 años de abstinencia y que consuman o hayan consumido al menos 20 paquetes de cigarrillos al año.

El jefe de Neumología, Jesús Allende, ha destacado la baja radiación del cribado usado para la detección de estos cánceres y Jesús Rodríguez Virgilio, director del Centro de Salud de Luanco, en representación de la Atención Primaria donde mayoritariamente se ha realizado la captación de pacientes, ha señalado que «nunca se puede renunciar a participar en estos proyectos» y ha celebrado el «volumen de participación» de pacientes.