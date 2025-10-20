La próxima medida del Ayuntamiento de Avilés será colocar contenedores para aceite y ropa

La reducción de los residuos que se generan es uno de los grandes retos del Ayuntamiento de Avilés y del resto de los municipios de ... España. El reciclaje es una pieza clave en ese camino. En los últimos años la ciudad ha ido implementando el sistema de recogida de orgánica en nuevos contenedores a los que se ha destinado muchos recursos en busca de concienciar a la ciudadanía. Las próximas medidas a abordar para continuar avanzando en la separación de residuos serán la colocación de contenedores para el aceite doméstico usado y para la ropa.

El concejal de Medio Ambiente, Pelayo García, recordó la importancia que tiene el reciclaje de residuos para la sostenibilidad, pero además, insistió en otro aspecto, y es que los que se recogen de forma separada no generan nigún coste en su tratamiento a la hora de pagar la factura del Centro de gestión de residuos urbanos de Asturias, Cogersa. Ello supuso el año pasado un ahorro para el Ayuntamiento de 600.000 euros, es decir, si los más de 7.629 toneladas depositadas en los contenedores de cartón, vidrio, envases y orgánica hubieran ido al contenedor generalista Avilés hubiera tenido que desembolsar esa cantidad para el tratamiento en Cogersa.

Campañas de sensibilización

Si se depositase en el contenedor apropiado toda la basura orgánica el ahorro sería de 950.000 euros

Las campañas en este sentido se suceden en el Ayuntamiento de Avilés, pero los resultados positivos no son de gran relevancia de momento. En orgánica la basura recogida en 2024 sumó 900 toneladas el año pasado, en 2023 fueron 525. Pero todavía queda mucho margen para llegar a las 11.550 toneladas de orgánica que se estima que se generan por los avilesinos al año.

El edil insiste, si se reciclasen esas toneladas, es decir, si se depositasen en el contenedor colocado ya en todo el municipio para este tipo de residuos, la ciudad se ahorraría 950.000 euros en su factura a pagar a Cogersa. «Es dinero que los avilesinos nos ahorraríamos y que se podría destinar a otro tipo de proyectos», afirma Pelayo García.

En ese largo camino de mejora de las cifras de reciclaje de la orgánica, el Ayuntamiento acaba de lanzar una nueva campaña para concienciar a la ciudadanía. Comenzó el pasado mes de septiembre para explicar el uso del contenedor y facilitar recipientes a quien los solicite, tanto a ciudadanos como a los negocios.