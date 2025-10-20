El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Contenedor de reciclaje de aceite en Raíces. En Avilés se comenzarán a colocar ahora. MARIETA

La próxima medida del Ayuntamiento de Avilés será colocar contenedores para aceite y ropa

El reciclaje permite reducir la cantidad que anualmente el Ayuntamiento paga a Cogersa por el tratamiento de residuos

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:15

Comenta

La reducción de los residuos que se generan es uno de los grandes retos del Ayuntamiento de Avilés y del resto de los municipios de ... España. El reciclaje es una pieza clave en ese camino. En los últimos años la ciudad ha ido implementando el sistema de recogida de orgánica en nuevos contenedores a los que se ha destinado muchos recursos en busca de concienciar a la ciudadanía. Las próximas medidas a abordar para continuar avanzando en la separación de residuos serán la colocación de contenedores para el aceite doméstico usado y para la ropa.

