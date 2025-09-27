El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Torres de Windar en puerto. M. A.

«Proyectos retrasados ya tienen fecha de reactivación», defiende el comité de Windar ante el ERE

«No desaparece el mercado, sino que es un bache temporal que debe afrontarse con herramientas internas de flexibilidad»

Yolanda De Luis
Fernando Del Busto

Yolanda De Luis y Fernando Del Busto

Avilés

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:00

El comité de empresa de Windar Wind Services ha expuesto ante la compañía argumentos para defender el empleo y que no se materialicen los 27 ... despidos que plantea. Los representantes sindicales aseguran que el problema de reducción de la carga de trabajo «es coyuntural». Es más, mantienen que proyectos y subastas que se vieron retrasados ahora «ya tienen fecha de reactivación entre 2025 y 2026».

