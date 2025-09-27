«Proyectos retrasados ya tienen fecha de reactivación», defiende el comité de Windar ante el ERE

El comité de empresa de Windar Wind Services ha expuesto ante la compañía argumentos para defender el empleo y que no se materialicen los 27 ... despidos que plantea. Los representantes sindicales aseguran que el problema de reducción de la carga de trabajo «es coyuntural». Es más, mantienen que proyectos y subastas que se vieron retrasados ahora «ya tienen fecha de reactivación entre 2025 y 2026».

Por eso defienden que la solución no debe pasar por el ERE sino por la puesta en marcha de «herramientas de flexibilidad interna». Añaden a su argumentario que la propia ley establece en esta materia que «antes de acudir a la destrucción definitiva de empleo deben explorarse todas las alternativas posibles como reducciones de jornada, suspensiones temporales o planes de formación y recualificación»,

Lamentan que ninguna de estas medidas haya sido puesta en marcha cuando son alternativas «menos lesivas y realistas», de ahí que insistan en que la empresa las tenga en cuenta. Y es que, en su opinión, «no se puede condenar al desempleo a decenas de familias mientras se mantienen contratos externos, ni mientras se ignoran posibilidades de recolocación dentro del grupo empresarial».

Apelan también a la responsabilidad de la empresa recordando la que tuvieron con anterioridad los trabajadores cuando se les planteó desplazamientos a México o a Ferrol «confiando en que nuestro esfuerzo era parte de un proyecto común».

Ayudas públicas

El comité de empresa recordó también que existen ayudas económicas del Principado vinculadas al desarrollo del proyecto de Windar en la antigua de Alcoa «para garantizar empleo cualificado en el futuro inmediato». Por eso insisten en que «destruir estos puestos de trabajo sería incoherente con los compromisos adquiridos y con la política industrial de la UE que apuesta por reforzar la eólica».