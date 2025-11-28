PSOE e IU ceden antes Podemos para salvar a la empresa de servicios auxiliares de Avilés
El gobierno acuerda excluir del análisis previo la actividad en el Cementerio y logra que se apruebe la creación de un grupo de estudio sobre la empresa pública
Avilés
Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:30
PSOE e Izquierda Unida asumieron esta mañana la exigencia planteada por Podemos de excluir al cementerio municipal de la futura ampliación de la empresa ... de Servicios Auxiliares de Avilés logrando de esta manera que el pleno aprobase la creación de un grupo de trabajo sobre la ampliación de la actividad en la sociedad pública y el cambio de estatutos que pone el mecanismo en marcha. De esta manera los trece votos de la izquierda municipal si impusieron sin problemas a la suma de Partido Popular y Vox que rechazaron la introducción de cambios en la compañía pública.
El acuerdo supone la creación de un grupo de trabajo integrado por concejales de PSOE e Izquierda Unida y técnicos municipales para analizar los costes de incorpora a la sociedad el servicio de limpieza de instalaciones municipales, incluyendo las fundaciones de Cultura y Deportes, y el personal de la Oficina de Información Turística fuera del horario laboral. También se deberá analizar el perfil del futuro gerente (actualmente no existe) y su sueldo.
Precisamente, la composición del ente fue uno de los motivos de PP y Vox para justificar su rechazo. Sus portavoces municipales, Esther Llamazares y Arancha Martínez Riola, respectivamente, denunciaron la «opacidad y oscurantismo» que supone apartar a la oposición de ese órgano.
El portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Campa, rechazó tal acusación, explicando que «se trata de un grupo de trabajo, como otros tantos que hay en el Ayuntamiento. Los informes y conclusiones se llevarán a las comisiones informativas y al pleno». Medina, portavoz del grupo municipal de IU, incidió en el argumentario asegurando que la medida «será buena para los trabajadores y para la ciudad».
David García, portavoz de Podemos, reclamó la exclusión del personal del Cementerio (actualmente de gestión directa por parte del Ayuntamiento) como condición imprescindible para apoyar la propuesta del gobierno. «En caso contrario, votaremos en contra», aseguró, siendo consciente que sus dos votos marcan la diferencia entre victoria y derrota para el gobierno. De esa manera, PSOE e IU no gastaron ni un segundo en asumir el cambio.
Campa dará explicaciones
Además, el pleno acordó la comparecencia del concejal Manuel Campa para responder cuestiones relacionadas con la gestión de la sociedad mixta Aguas de Avilés. La propuesta salió adelante con los votos de PP, Vox y Podemos mientras que PSOE e IU votaban en contra. La portavoz del PP, Esther Llamazares, trató de forzar un debate sobre los motivos del interrogatorio al edil, pero fue cortada por la alcaldesa, Mariví Monteserín, que recordó que el Reglamento Orgánico Municipal recogía que se votaba la comparecencia sin más debates, para abordar las preguntas en el siguiente pleno. El secretario municipal avaló esa interpretación de la normativa.
Los votos de PSOE, PP, IU y Podemos ratificaron la adhesión del pleno al manifiesto contra la violencia machista elaborado por el Consejo Municipal de la Mujer y que fue leído por la alcaldesa. Sólo Vox votó en contra. Su edil María Cruz Coto argumentó que el acuerdo no se había elaborado por el Consejo de la Mujer, que se había limitado aprobarlo.
El PP sólo vio aprobada una de las cuatro mociones que había presentado. En concreto, era la que reivindicaba la introducción de mejoras en el Punto de Encuentro Familiar y que planteaba la introducción una auditoría externa para detectar posibles deficiencias y plantear correcciones. Los populares sumaron a sus votos los de Vox y Podemos. El gobierno votó en contra. El concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, argumentó que se trataba de un servicio dependiente del Principado y donde ya existe un compromiso de mejora. Además recordó que los usuarios acuden en procesos bajo tutela judicial «y no sé hasta que punto puede ser legal una auditoría externa».
Otros asuntos
-
Mejora del apeadero de Feve. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) estudia una reurbanización del antiguo apeadero de Feve en la calle de Llano Ponte, según explicó el concejal de Mantenimiento Urbano, a preguntas de la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, que denunció su estado y los aparcamientos irregulares en la zona. El edil no avanzó más datos, sólo que ADIF ha solicitado información y elabora un proyecto.
-
Cambio de contenedores. El Ayuntamiento de Avilés revisará la ubicación de los contenedores de basura en la ciudad para buscar ubicaciones alternativas a aquellos que supongan un riesgo para la seguridad vial y de los peatones, según explicó el concejal de Mantenimiento Urbano, Pelayo García, a preguntas del concejal del PP, Tino González. García explicó que no siempre resultará posible, pero que se hará una revisión de los puntos conflictivos. La pregunta de González surgió por las quejas vecinas por el contenedor de basura orgánica situado en la calle Toso Muñiz.
-
Dudas sobre la urbanización de Tocote. La concejala de Vox, Leticia Marinero, alertó sobre el posible riesgo de que las obras de mejora en los edificios de Tocote no cumplan los plazos y los vecinos pierdan las ayudas europeas que han reducido de manera sensible los costes de mejora de la eficiencia energética. El concejal de Mantenimiento Urbano, Pelayo García, rechazó tal posibilidad y aseguró que «los técnicos municipales nos aseguran que se está cumpliendo el cronograma y los trabajos terminarán en el plazo previsto.
-
Las 'escuelinas' se integrarán en 2026 en la red autonómica. Los tres centros de 0 a 3 años existentes en la ciudad se integrarán el próximo año en la red autonómica de 'escuelinas', según desveló el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, a preguntas de la concejala del Partido Popular Ceila Fernández. La edil se interesó por la situación del proceso. Guerrero explicó que se encontraban homologando las instalaciones, donde el Principado había advertido de la necesidad de introducir determinadas mejoras que ya se están corrigiendo. Además, se ha facilitado a la administración autonómica información sobre el personal para su incorporación a la plantilla regional.
