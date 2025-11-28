El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los concejales del gobierno con Podemos en una de las votaciones que compartieron esta mañana. José Simal
Pleno municipal de noviembre

PSOE e IU ceden antes Podemos para salvar a la empresa de servicios auxiliares de Avilés

El gobierno acuerda excluir del análisis previo la actividad en el Cementerio y logra que se apruebe la creación de un grupo de estudio sobre la empresa pública

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:30

Comenta

PSOE e Izquierda Unida asumieron esta mañana la exigencia planteada por Podemos de excluir al cementerio municipal de la futura ampliación de la empresa ... de Servicios Auxiliares de Avilés logrando de esta manera que el pleno aprobase la creación de un grupo de trabajo sobre la ampliación de la actividad en la sociedad pública y el cambio de estatutos que pone el mecanismo en marcha. De esta manera los trece votos de la izquierda municipal si impusieron sin problemas a la suma de Partido Popular y Vox que rechazaron la introducción de cambios en la compañía pública.

