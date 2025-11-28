PSOE e IU ceden antes Podemos para salvar a la empresa de servicios auxiliares de Avilés

PSOE e Izquierda Unida asumieron esta mañana la exigencia planteada por Podemos de excluir al cementerio municipal de la futura ampliación de la empresa ... de Servicios Auxiliares de Avilés logrando de esta manera que el pleno aprobase la creación de un grupo de trabajo sobre la ampliación de la actividad en la sociedad pública y el cambio de estatutos que pone el mecanismo en marcha. De esta manera los trece votos de la izquierda municipal si impusieron sin problemas a la suma de Partido Popular y Vox que rechazaron la introducción de cambios en la compañía pública.

El acuerdo supone la creación de un grupo de trabajo integrado por concejales de PSOE e Izquierda Unida y técnicos municipales para analizar los costes de incorpora a la sociedad el servicio de limpieza de instalaciones municipales, incluyendo las fundaciones de Cultura y Deportes, y el personal de la Oficina de Información Turística fuera del horario laboral. También se deberá analizar el perfil del futuro gerente (actualmente no existe) y su sueldo.

Precisamente, la composición del ente fue uno de los motivos de PP y Vox para justificar su rechazo. Sus portavoces municipales, Esther Llamazares y Arancha Martínez Riola, respectivamente, denunciaron la «opacidad y oscurantismo» que supone apartar a la oposición de ese órgano.

El portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Campa, rechazó tal acusación, explicando que «se trata de un grupo de trabajo, como otros tantos que hay en el Ayuntamiento. Los informes y conclusiones se llevarán a las comisiones informativas y al pleno». Medina, portavoz del grupo municipal de IU, incidió en el argumentario asegurando que la medida «será buena para los trabajadores y para la ciudad».

David García, portavoz de Podemos, reclamó la exclusión del personal del Cementerio (actualmente de gestión directa por parte del Ayuntamiento) como condición imprescindible para apoyar la propuesta del gobierno. «En caso contrario, votaremos en contra», aseguró, siendo consciente que sus dos votos marcan la diferencia entre victoria y derrota para el gobierno. De esa manera, PSOE e IU no gastaron ni un segundo en asumir el cambio.

Campa dará explicaciones

Además, el pleno acordó la comparecencia del concejal Manuel Campa para responder cuestiones relacionadas con la gestión de la sociedad mixta Aguas de Avilés. La propuesta salió adelante con los votos de PP, Vox y Podemos mientras que PSOE e IU votaban en contra. La portavoz del PP, Esther Llamazares, trató de forzar un debate sobre los motivos del interrogatorio al edil, pero fue cortada por la alcaldesa, Mariví Monteserín, que recordó que el Reglamento Orgánico Municipal recogía que se votaba la comparecencia sin más debates, para abordar las preguntas en el siguiente pleno. El secretario municipal avaló esa interpretación de la normativa.

Los votos de PSOE, PP, IU y Podemos ratificaron la adhesión del pleno al manifiesto contra la violencia machista elaborado por el Consejo Municipal de la Mujer y que fue leído por la alcaldesa. Sólo Vox votó en contra. Su edil María Cruz Coto argumentó que el acuerdo no se había elaborado por el Consejo de la Mujer, que se había limitado aprobarlo.

El PP sólo vio aprobada una de las cuatro mociones que había presentado. En concreto, era la que reivindicaba la introducción de mejoras en el Punto de Encuentro Familiar y que planteaba la introducción una auditoría externa para detectar posibles deficiencias y plantear correcciones. Los populares sumaron a sus votos los de Vox y Podemos. El gobierno votó en contra. El concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, argumentó que se trataba de un servicio dependiente del Principado y donde ya existe un compromiso de mejora. Además recordó que los usuarios acuden en procesos bajo tutela judicial «y no sé hasta que punto puede ser legal una auditoría externa».