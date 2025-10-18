El puerto, aula privilegiada para los alumnos de Náutica

Los veinticinco alumnos del máster de Náutica y Transporte Marítimo que imparte la Escuela de Marina Civil de la Universidad de Oviedo encontraron ayer ... en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Avilés un escenario ideal para su formación con una sesión práctica en la asignatura de Transportes Especiales.

Así, durante algo más de una hora, en el salón de actos de la Autoridad Portuaria conocieron algunos proyectos singulares de estiba en Avilés, como las grandes piezas eólicas con destino a Estados Unidos.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, les dio la bienvenida y hubo un intercambio de metopas con Rubén González Rodríguez, director de la Escuela de Marina Civil, que agradeció la acogida al puerto avilesino y a las empresas portuarias, recordando los beneficios que aportaba para todas las partes.

Después de las ponencias, los estudiantes se desplazaron hasta los muelles de Raíces y de San Juan para conocer las diferentes operativas y sus características.

Roberto Bucetas, profesor de la Transportes Especiales, destacó la importancia de las visitas para complementar la formación teórica. «Es fundamental porque se aprenden cosas que no se pueden enseñar en el aula», afirmó.

Así, a lo largo del semestre en que imparte su asignatura cada viernes se produce una visita de campo. Ya han conocido las instalaciones portuarias de Gijón y ayer debutaban en Avilés. «También es una oportunidad para que los alumnos conozcan a las empresas y eso es algo que nos interesa a todos», comentó.

Rubén González subrayó el buen momento de la formación en marina civil. «Cada vez se habla más de la economía azul y eso se nota en un mayor tirón entre los jóvenes», aseguró. De hecho, tal como publicó recientemente este diario, el centro de Gijón tiene lista de espera para la admisión de nuevos alumnos.

Una de las alumnas es la mallorquina Marta Juan, que destacó el interés de las clases prácticas y poder conocer en directo las operativas portuarias. También puso de relieve el creciente interés por los oficios marítimos.

Por su parte, la asturiana Estefanía Blanco subrayó las posibilidades que ofrece esta formación para reorientar una carrera profesional y, por ejemplo, poder aspirar a ejercer la capitanía de un barco.

Ambas destacaron las numerosas salidas que ofrece la formación náutica, que cubren desde puestos en tierra con diferentes funciones a la posibilidad de navegar. De igual manera, apuntaron que en los últimos años se ha visto un incremento en el número de mujeres embarcadas, a pesar de que existen algunas barreras como puede ser la maternidad.