El Puerto de Avilés da luz verde a la contratación de las obras del dique de refuerzo por 4,3 millones

El Consejo de Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha aprobado en su reunión de octubre el inicio del expediente para la contratación de las obras ... del proyecto de adecuación de infraestructuras de abrigo del Puerto de Avilés, por importe de 4,3 millones de euros, que se espera que se lleven a cabo a lo largo de 2026. Esta actuación forma parte del actual Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria.

Una de las principales diferencias respecto al actual dique será el mayor tamaño de los bloques de lo forman. Los estudios han evidenciado la existencia de un mayor número de temporales marítimos extremos, relacionados con el cambio climático, que aconsejan disponer bloques de 20 toneladas en lugar de los de 15 actuales en el arranque del dique; de 60 en lugar de 40 toneladas en el tronco del dique, y de 70 en vez de 60 toneladas, en el morro.

Las obras consistirán en el refuerzo del manto del dique con bloques de hormigón en masa, incluyendo la fabricación de unos 438 bloques de 2,30 toneladas por metro cúbico de densidad en forma de cubos de diferentes pesos (los arriba mencionados). Se realizarán en unas instalaciones próximas al dique en una construcción temporal que estará montada tan solo durante la ejecución de las obras.

Estos bloques se fabricarán y almacenarán durante el invierno y primavera del año 2026 y cuando las condiciones de la mar lo permitan se procederá al traslado, reposición y colocación de los que formarán el manto principal del cuerpo y morro del dique.

Además, se reparará el pavimento actual. El estado de la superestructura existente es el adecuado y no necesita reparación, pero la zona superior de estas losas, correspondiente con la capa de pavimento o firme, presenta irregularidades y deficiencias que se corregirán con hormigón en masa para evitar que afecte a la superestructura y permitir el paso de vehículos rodados a lo largo de todo el dique para realizar tareas de mantenimiento de la baliza del morro o del propio dique.

Las obras del espigón actual finalizaron en2003. En 2014 se registraron daños severos por temporales que obligaron a reponer algunos bloques. Tres años después comenzó el análisis del espigón con vistas a una posible prolongación. En este estudio se detectó que el tamaño de los bloques diseñados, en las actuales condiciones de oleaje, nivel del mar y profundidad, podría ser insuficiente para asegurar la estabilidad del manto de protección. Tras apreciar que los diques y los bloques seguían sufriendo daños, el año pasado se diseñó la propuesta de reforzar el dique con bloques de 20 60 y 70 toneladas que ahora se llevará a cabo.