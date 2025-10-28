El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dique del Puerto de Avilés que se refozará en 2026. LVA

El Puerto de Avilés da luz verde a la contratación de las obras del dique de refuerzo por 4,3 millones

El tamaño de los bloques proyectados superará el de los actuales ante el aumento del número de temporales marítimos

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Martes, 28 de octubre 2025, 17:27

El Consejo de Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha aprobado en su reunión de octubre el inicio del expediente para la contratación de las obras ... del proyecto de adecuación de infraestructuras de abrigo del Puerto de Avilés, por importe de 4,3 millones de euros, que se espera que se lleven a cabo a lo largo de 2026. Esta actuación forma parte del actual Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria.

