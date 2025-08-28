El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El 'Amani' trajo al puerto de Avilés un cargamento de 41.000 toneladas. Álex Piña

El Puerto de Avilés recibe 41.000 toneladas de zinc procedentes de Perú

El 'Amani' descarga desde este jueves en el muelle Sur de Raíces 41.000 toneladas de blenda a la espera del 'Key Hunter' con 38.101 toneladas de mineral para la empresa Azsa

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:00

Finales de agosto marca el inicio de la denominada temporada de Alaska en la descarga de zinc y que siempre marca un hito en el puerto avilesino por el atraque de grandes graneleros que atraen el interés de los seguidores de los tráficos portuarios por sus grandes esloras, que suelen superar los doscientos metros y se encuentran entre los mayores barcos que entran en Avilés.

De momento, la campaña no ha comenzado, aunque en el muelle Sur de Raíces se encuentra estos días descargando 41.000 toneladas de concentrado de zinc el 'Amani', que llegó con mineral de Perú, según confirmaron fuentes portuarias. En los próximos días deberá atracar 'Key Hunter', con 38.101 toneladas de mineral.

La campaña de Alaska suele aportar unas 160.000 toneladas de mineral para la actividad de Asturiana de Zinc. Suelen llegar en tres o cuatro fletes diferentes.

El mineral es extraído en la mina de Red Dog, situada a 170 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico y que es la primera mina del mundo con el sello de calidad Zinc Mark que reconoce sus prácticas responsables tanto con las comunidades donde se encuentra como con el medio ambiente.

Su ubicación geográfica hace que el mineral sólo se pueda exportar hacia Avilés en los pocos meses que las aguas son navegables con seguridad por el deshielo de las aguas árticas. El mineral es transportado desde la mina al puerto de Kivalina en gabarras. Allí se trasvasa a grandes mercantes que, a través del canal de Panamá, llegan a Avilés después de treinta días de navegación.

Todo ello obliga a una cuidadosa planificación para evitar que no se registre ningún retraso en un calendario que se encuentra muy ajustado.

