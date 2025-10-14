Los puertos de Avilés y Gijón elaborarán un estudio conjunto para medir su impacto económico en la región

Los puertos de Avilés y Gijón trabajarán de manera conjunta con el objetivo de impulsar la realización de un estudio de impacto económico ... de los puertos asturianos de interés general, conforme a la metodología común de Puertos del Estado. Se trata de un tipo de análisis que ninguno de los dos puertos realiza desde hace más de dos décadas y que permitirá cuantificar la aportación directa, indirecta e inducida del sistema portuario al PIB, al empleo y a la renta regionales.

Así lo anunciaron este martes el presidenta de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, y su homóloga del Puerto de Gijón, Nieves Roqueñí. Según explicaron al término de la reunión en la que se cerró este acuerdo, el propósito es que este estudio «ofrezca una visión integral del sistema portuario estatal de Asturias y de su contribución al PIB y al empleo autonómicos». La intención es licitar dicho estudio antes de que finalice el año, con la idea de conocer su contenido a mediados de 2026.

Santiago Rodríguez Vega señaló que el estudio «es una oportunidad para ambos puertos, cada uno con nuestras características, y permitirá determinar la dependencia estructural del tejido industrial respecto a los puertos y justificar las inversiones portuarias con base empírica». El presidente del Puerto de Avilés defendió su pertinencia «en un contexto en el que los puertos asumimos un papel relevante como polos de innovación, sostenibilidad y transformación, con especial incidencia en el desarrollo económico y territorial en nuestros respectivos ámbitos de influencia».

Por su parte Nieves Roqueñí explicó que contar con un estudio de este tipo «refuerza la posición de los dos puertos en la planificación estratégica y la captación de inversiones, y mejorará la percepción pública de ambos como motor económico».

Añadió la presidenta del puerto gijonés que los puertos asturianos «son infraestructuras críticas que impulsan el crecimiento industrial, la competitividad logística y la cohesión territorial, y se configuran como el principal motor de la Economía Azul», señaló.

Además, la presidenta del puerto gijonés hizo hincapié en otros ámbitos de colaboración entre ambas autoridades portuarias, como son la presencia de los puertos asturianos en ferias comerciales internacionales y el desarrollo de programas formativos conjuntos dirigidos al personal de los puertos de Avilés y Gijón, relacionados con innovación, digitalización y aplicación de la inteligencia artificial en un marco de Economía Azul.