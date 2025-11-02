El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Avilés. Paloma Ucha

Concejala de Hacienda, Juventud, Comercio y Turismo

Avilés
Raquel Ruiz: «La oposición muestra su irresponsabilidad al no subir el agua, ahora lo pagaremos con intereses»

«Nos sorprende que el PP exija rigurosidad y luego sean los que con su voto incumplen una obligación del contrato del agua»

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los votos negativos de PP, Vox y Podemos tumbaron en el Pleno la propuesta del gobierno municipal para aplicar el IPC en el recibo ... del agua de los avilesinos el próximo año. La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, lamenta la irresponsabilidad de los partidos de la oposición, ya que tendrá consecuencias en la economía municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  2. 2 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  3. 3 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  4. 4 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  5. 5 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  6. 6 Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón
  7. 7 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  8. 8 La lesión de Loum agita las oficinas del Sporting de Gijón
  9. 9 El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés
  10. 10

    Las claves del caso de Maritrini y su bebé: un crimen que puede estar a punto de resolverse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Raquel Ruiz: «La oposición muestra su irresponsabilidad al no subir el agua, ahora lo pagaremos con intereses»

Raquel Ruiz: «La oposición muestra su irresponsabilidad al no subir el agua, ahora lo pagaremos con intereses»