Los votos negativos de PP, Vox y Podemos tumbaron en el Pleno la propuesta del gobierno municipal para aplicar el IPC en el recibo ... del agua de los avilesinos el próximo año. La concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, lamenta la irresponsabilidad de los partidos de la oposición, ya que tendrá consecuencias en la economía municipal.

–Es la primera vez que el Pleno no aprueba la subida del recibo del agua que obliga el contrato. ¿Qué escenario se crea ahora?

–La propuesta de ordenanzas fiscales que llevamos a Pleno era prudente y responsable porque se congelan los principales impuestos que afectan a las rentas medias como es el IBI y las actividades deportivas y culturales a la vez que garantizamos la sostenibilidad de las cuentas públicas para prestar los servicios que demanda la ciudadanía. En cuanto al agua y la ORA, las propuestas eran puros cumplimientos del contrato. Y en el caso del agua, el Partido Popular tiene una especial responsabilidad, ya que ese contrato fue aprobado en su día con su apoyo. Por eso nos sorprende tanto que el PP exija por un lado rigurosidad en la contratación y hable de incumplimientos cuando los primeros que incumplen los contratos son ellos.

–¿Qué va a pasar ahora?

–Ahora la empresa puede instar a que se pague vía judicial y ahí cada uno tendrá que responder de su voto. Si se pagase vía ordenanzas fiscales se hubiese incrementado nada más el IPC, pero a través de la vía judicial la ciudadanía va pagar el IPC más intereses de demora, es una irresponsabilidad.

–Pero esa subida no habrá sido recaudada vía recibo por lo que tendrá repercusión en las arcas municipales, ¿no?

–Es pronto para determinar en qué medida esto va a afectar al equilibrio económico del Ayuntamiento. Pero lo que está claro es que con la decisión que el viernes adoptó la oposición se está poniendo en peligro la salud financiera de las arcas municipales y tener que acabar aplicando un plan de ajuste en el futuro con unas consecuencias de recorte de gasto del Ayuntamiento.

–¿No hay manera de acercamiento a Podemos para retomar el asunto en el Pleno?

–La propuesta de Podemos nos parecía adecuada. Estamos de acuerdo que el Salario Mínimo es un indicador que se ajusta más a la realidad que el IPREM a la hora de aplicar bonificaciones, pero para poder hacer ese cambio nos hace falta un estudio de coste que garantice la sostenibilidad del contrato. No podemos decir que sí porque sí sin tener datos. Ellos han sido gobierno y deberían entender que con respecto al agua, lo que plantean requiere un estudio y sin estudio no puede aprobarse, por eso nos sorprende su actitud en esta cuestión.

–¿Y con el Partido Popular?

–El PP local lleva la deriva del PP nacional. Una política del fango, del no por el no y del entorpecimiento de la gestión pública. Ahora mismo están en campaña y algunas de las personas en modo supervivencia. Esto lo que demuestra es que si fueran un partido de gobierno serían un peligro. Porque en política hay que estar para ser útil y el PP está demostrando de manera continua que no es un partido útil en esta ciudad.

–No se ha aprobado aplicar el IPC al recibo del agua, pero sí la subida de la ORA a pesar de criticarlo también.

–Es otra obligación contractual y además es una tasa que lleva once años sin tocarse y que es necesario revisar, sobre todo por el incremento que han tenido estos años los costes de personal, y hay que recordar que es una empresa que hace una gran labor de inserción. A pesar de lo que se dice las modificaciones son mínimas. Por ejemplo, una hora y media hasta ahora costaba un euro y cinco céntimos y ahora costará un euro y diez céntimos. Sube cinco céntimos a partir de la hora y hay datos que evidencian que la mitad de los usuarios aparcan menos de una hora. O sea, que la subida va a afectar como mucho a la mitad de las personas que utilizan la ORA.

–Lo lógico sería empezar ya la negociación del presupuesto tras la aprobación de las ordenanzas, ¿lo van a hacer?

–Sí. Iniciaremos la negociación del presupuesto donde las políticas clave serán las de vivienda, donde se llevará a cabo una inversión de 1,9 millones de euros, y una plan de barrios con actuaciones de mantenimiento, actividades socioculturales y nueva inversiones que nos demandan los vecinos en esas zonas.

–¿Eso significa que no van a invertir en el centro?

–En el centro se han llevado a cabo importantes inversiones en estos últimos años gracias a los fondos europeos como son la urbanización de la plaza de La Merced o la de Pedro Menéndez o el entorno del parque del Muelle. Todas esas obras han demostrado que son un aliciente para la atracción de inversiones como las que estamos viendo ya con el inicio de las obras en el Colón, el hotel gran lujo y nuevos comercios y establecimientos en ese entorno. Estamos viendo la repercusión económica en la ciudad de esos proyectos que llevamos años ejecutando.

–¿Y en los barrios?

–En los barrios hemos hecho un gran trabajo estos años fundamentalmente con los fondos DUSI en La Luz y Versalles, y ahora como lo haremos con el PAI en La Carriona. En otras zonas como Llaranes, Villalegre, Valliniello, San Cristóbal, Jardín de Cantos o Miranda será vía presupuestos. La idea es multiplicar la inversión en los barrios para hacerlos más habitables con más actividad y, sobre todo, rejuvenecerlos.

-¿Y que pretenden con la inversión en vivienda?

–A la inversión prevista, que va a ser importante, se añade la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y la declaración de zonas tensionadas, además del Avilés Alquila. Todo ello son palancas fundamentales para hacer la vivienda más accesible en la ciudad y que haya menos pisos vacíos.

–¿Qué espera de la negociación y más concretamente de Podemos tras la sorpresa de este Pleno?

–Nosotros, al igual que en estas ordenanzas, vamos a estar predispuestos plenamente a escuchar, a tratar de llegar a propuestas conjuntas y a sumar para respetar este pacto de gobierno que firmamos conjuntamente en su día. No obstante, han roto el acuerdo que había sobre el agua, no sabemos si romperán el compromiso con otros acuerdos como el de vivienda o la empresa municipal.

Aumento de ingresos

–Al Pleno del viernes llevaron también una modificación presupuestaria por un aumento de ingresos, ¿a qué se deben?

–Uno de los motivos por los cuales hemos podido llevar una propuesta de ordenanzas en la que no aumenta la presión fiscal es gracias a las mayores transferencias por parte del Estado y también a mayores ingresos de nuestra actividad municipal especialmente por el impuesto de actividades (IAE) y las tasas de licencia de obra y de apertura. Hemos visto que se vienen incrementando de año en año al haber más solicitudes. Y en el caso del IAE sobre todo porque las empresas de la ciudad vinculadas al sector industrial están expandiendo su actividad lo que está produciendo un crecimiento económico que se ve reflejado en las cuentas.

–Ahora tendría que decir la frase típica de 'Avilés va bien'.

–Sí, es que Avilés va bien. Y creo que lo mejor lo tenemos en casa y hay que apostar por ello porque las empresas están haciendo un gran trabajo de innovación y estamos tratando de generar entornos que atraigan a una industria más sostenible.

–¿Se puede afirmar, entonces, que el Ayuntamiento de Avilés tiene una economía saneada para seguir haciendo todas las inversiones que tiene por delante?

–Sí. El ahorro neto es positivo, de más de cinco millones de euros; el endeudamiento está en niveles mejor que nunca del 25% de los ingresos corrientes; y en este último análisis que ha hecho la Intervención de la cuenta general se evidencia que no se supera la regla de gasto por lo que no es necesario aplicar un plan de ajuste. El Ayuntamiento tiene capacidad para seguir creciendo no sólo vía fondos europeos, sino también con los propios ingresos que genera la actividad municipal. Y eso es un síntoma muy positivo de que la ciudad está viva y que se está reconvirtiendo otra vez. Y va a crecer todavía más, por ejemplo, con la Nebrija , con las nuevas inversiones que están llegando y las que llegarán. Por primera vez en muchos años Avilés vuelve a crecer en población. Por tanto hay datos para evidenciar que Avilés está en un buen momento y hay que creer en ello.

–La gestión del área de economía ha sido duramente criticada por el PP que ha mostrado informes de Sindicatura y habla incluso de acudir a los tribunales por las cuentas de la Mancomunidad.

–Al final la Sindicatura de Cuentas siempre remite a la Intervención Municipal de los ayuntamientos, que es quien tiene diferentes mecanismos de control. Todos los meses se publica la información económico-financiera. Anualmente se elabora un plan de control de las cuentas de diferentes servicios, se llevan a cabo auditorías... Por tanto, hay un trabajo muy profundo de fiscalización que en ningún momento ha mostrado que haya ilegalidades. En ese sentido estamos tranquilos, porque si las hubiese se habrían paralizado muchos procedimientos, cosa que no ha pasado. Sindicatura hace referencia a reparos no suspensivos. Son observaciones para que se haga mejor el procedimiento, que cuando la Intervención lo detecta lo aplica.

–¿Entonces si hay motivos para los reparos de Sindicatura?

–Es lo normal y más cuando estamos en un Ayuntamiento que ha duplicado su nivel de inversión y nivel de contratos, pero todos están dentro de la legalidad. No obstante, ser riguroso no puede impedir ser eficaz y la realidad de la Sindicatura consiste en auditar, pero la realidad de los ayuntamientos consiste en gestionar. Y la realidad de la gestión va mucho más allá de las teorías económicas y de la ley de procedimientos. Tiene que ver con resolver problemas del día a día, muchas veces imprevisibles, y al ciudadano le da igual si es de un procedimiento o es de otro, el ciudadano quiere que le resuelvas y esa es la responsabilidad de la Administración, resolver siempre dentro de la legalidad, que para eso está la Intervención para que eso se garantice.

«Vamos a crear en el Edificio Fuero un Espacio Joven»

-Además de Hacienda, gestiona Juventud, cuyo plan de participación acaba de recibir el reconocimiento de Unicef.

- El reconocimiento de Unicef es un orgullo para Avilés porque evidencia que el modelo de participación infantil es el adecuado para desarrollar una sociedad más crítica, más participativa y que aprende a hablar con gente diferente con el propósito de construir un proyecto común de ciudad. En Avilés tenemos ejemplos de cosas que se han conseguido desde el Consejo de Infancia como la gratuidad del transporte público para menores de 18 años o el que hoy tengamos una psicoasesoría para los más jóvenes. El consejo de infancia es un referente a nivel mundial y para Avilés y para nosotros como equipo de gobierno es un orgullo. Queremos seguir apostando por la participación juvenil y por eso una de las modificaciones que llevamos al Pleno permitirá crear el Espacio Joven, un espacio diáfano en el Edificio Fuero donde cualquier joven pueda ir a hacer cualquier actividad, proponerla o desarrollarla él mismo para que ningún joven no tenga donde ir cualquier tarde.

-En materia de Turismo, la estrella ahora es la muralla.

-Acabamos de terminar la fase uno y ahora llega la fase dos, la de hacerla más atractiva, iluminarla, hacer un mirador y un centro de interpretación. Y posteriormente irá la parte de vivienda que hemos aprobado gracias esos mayores ingresos del Estado. .

-También están los cambios en la oficina de turismo

-Avilés ha pasado en diez años de tener 60.000 visitantes a 200.000, por tanto los recursos turísticos tienen que adaptarse a una ciudad de primer nivel turístico en Asturias como lo somos actualmente.

-¿Tiene que cambiar también el comercio para adaptarse a los tiempos?

-Avilés nos estamos posicionando como una ciudad turística y de eventos. Ese mayor flujo de visitantes que vienen a la ciudad hay que aprovecharlo y hay que hacer que compren en nuestros comercios y por eso estamos ahora mismo con un proyecto de la FEMP en el cual queremos que todos los organizadores de eventos en la ciudad cuenten con el pequeño comercio. Pero además estamos apoyando al comercio en su transformación y también en su difusión a través de las redes sociales para tratar de atajar los problemas del cambio de hábitos de consumo.