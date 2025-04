La recogida de residuos orgánicos de Avilés creció un 69% anual, hasta las 896 toneladas

«En la planta de tratamiento se ve perfectamente el sistema»

Es un comentario extendido que en la planta de tratamiento de residuos de Cogersa no se recicla todo lo que los ciudadanos depositan por separado en los contenedores de recogida selectiva. En opinión del concejal de Medio Ambiente, Pelayo García, esto no es así y estas afirmaciones, que él también ha escuchado, se corresponden con «campañas de desprestigio», cuya intención no acierta a adivinar más allá de la difamación en sí misma. «Si se visita la planta de tratamiento de Cogersa, se ve perfectamente el sistema de reciclaje», asegura.

Le parece que, además, hacen un daño que repercute negativamente en toda la sociedad puesto que gestionar la basura tiene un alto coste y cuanto más se recicle, más se abarata esa factura. Por ejemplo, los 7.629 toneladas de residuos separados recogidos el año pasado (frente a los 7.180 de 2023) suponen un ahorro de 600.000 euros «que se pueden dedicar a prestar otros servicios».

En el reciclaje de papel y cartón, envases y vidrio se lleva trabajando muchos años y el aumento del porcentaje en la recogida de estos materiales viene más por el aumento del consumo que por la adhesión de nuevas 'mentalidad recicladoras'. Es importante seguir trabajando en ello, pero ahora el mayor esfuerzo se está haciendo con la fracción orgánica. El alto crecimiento registrado en 2024 (8,83%) se debe a la extensión de la red de contenedores. Ahora hay que convencer a la población de que separe y tire sus residuos ahí. En 2017 se recogieron 107 toneladas y en 2018, 319. La cifra se mantuvo en los 300 hasta el año pasado, cuando subió hasta las 896,,5 toneladas.