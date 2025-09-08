La reducción de la cuota rebaja la venta de merluza en la lonja

Lo advertía el sector pesquero del Cantábrico cuando el año pasado se conocía la reducción de la cuota de merluza asignada para la flota y ... parece que se está confirmando. La rebaja está teniendo consecuencias sobre las cifras de las lonjas. La de Avilés no se libra de esta situación a tenor de los datos que se manejan hasta el mes de julio, el último del que ofrece cifras la Dirección General de Pesca del Principado.

En los siete primeros meses del año por la cancha de la rula de la ciudad pasaron un total de 1.562.837 kilos de merluza. Avilés sigue siendo un puerto de referencia para este tipo de pesquería, pero esa cifra significa que hasta el día 1 de agosto se habían subastado en la lonja algo más de 200.700 kilos menos de este pescado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Esta menor cantidad no ha supuesto, sin embargo, un aumento de precio significativo. Si en 2024 el precio medio que alcanzaba la merluza entre los meses de enero y julio era de 4,74 euros para los 1,7 millones de kilos subastados, en este 2025 el valor medio de venta es de 4,88 euros, sólo catorce céntimos más por kilo, lo que no compensa la caída de la pesca. En concreto, el valor de la pesquería el pasado año había sido de 8.359.000 euros; mientras que en este ejercicio se queda en casi 7.627.000 euros.

El año pasado ya se había vivido una reducción de la cuota y los números estaban ya muy alejados del año 2023, cuando entre enero y julio la cifra de merluza vendida en la lonja de la ciudad llegó a los 2,2 millones y su precio medio era de 3,91 euros, es decir, su valor en lonja rondaba los 2,8 millones.

Si la vista se echa todavía más atrás los números están todavía mucho más alejados. En 2022 y 2021 se vendían en Avilés 2,4 millones de kilos de este pescado. Su precio medio era más bajo, pero al ser más cantidad el valor final superaba con creces el de este año.