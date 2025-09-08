El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Subasta en la lonja avilesina. JOSÉ SIMAL

La reducción de la cuota rebaja la venta de merluza en la lonja

Entre enero y julio se subastaron 1,5 kilos con un valor de 7,6 millones, frente a los 1,7 kilos de un año antes cifrados en 8,3 millones de euros

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Lo advertía el sector pesquero del Cantábrico cuando el año pasado se conocía la reducción de la cuota de merluza asignada para la flota y ... parece que se está confirmando. La rebaja está teniendo consecuencias sobre las cifras de las lonjas. La de Avilés no se libra de esta situación a tenor de los datos que se manejan hasta el mes de julio, el último del que ofrece cifras la Dirección General de Pesca del Principado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  2. 2 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  3. 3

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  4. 4 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  5. 5 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  6. 6 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  7. 7

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género
  8. 8 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  9. 9 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  10. 10

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La reducción de la cuota rebaja la venta de merluza en la lonja

La reducción de la cuota rebaja la venta de merluza en la lonja