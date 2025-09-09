El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Campeonato de Asturias de clubes en el estadio de atletismo Yago Lamela. ARNALDO GARCÍA

La renovación de la iluminación del estadio de atletismo se retrasa

Yolanda De Luis

Avilés

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Diferencias de criterio con una de las empresas que participaba en el concurso para renovar la iluminación del estadio de atletismo Yago Lamela han hecho que se retrase la adjudicación de la obra y, por tanto, el comienzo de la misma. El Ayuntamiento inició ya en abril la contratación de este proyecto, valorado en 272.000 euros, pero hasta el momento no ha podido proceder a la adjudicación, ya que la empresa Electricidad y Electrónica Martín AG recurrió su exclusión del proceso.

Ahora el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha determinado que la administración local no debe paralizar este proceso, aunque todavía no ha emitido la resolución en la que indicará si la exclusión de esta empresa es definitiva.

De esta forma, el Ayuntamiento podría continuar con los trámites, aunque la resolución del alto tribunal de contratación podría hacer que el proceso tuviera que repetirse si fuese favorable a la empresa.

Esta obra cuenta con fondos europeos para su financiación y, por tanto, con plazos concretos para la justificación del gasto de los mismos.

