Se retrasa el inicio de las obras de las escuelas de 0 a 3 prometidas en Avilés a principios de año

El pasado mes de enero la entonces consejera de Educación, Lydia Espina, anunciaba la apertura de dos nuevas escuelas de 0 a 3 años en ... Avilés, en los colegios Marcos del Torniello y en el Poeta Juan Ochoa, y una tercera en el de Manuel Álvarez Iglesias, en Salinas. Aparte, estaba en ejecución la del colegio Palacio Valdés. La previsión de las tres primeras era que estuvieran construidas este mismo año puesto que el anuncio se realizó cuando ya se estaban redactando los proyectos, pero de momento no ha empezado ninguna. Tan solo han sido adjudicadas las obras de la del colegio de La Luz, el Poeta Juan Ochoa, y, en principio, hoy se hará lo propio con la del de Salinas. Pero de la del colegio de Versalles nada se sabe. Un primer concurso público lanzado en junio quedó desierto y se trabaja en un nuevo pliego de licitación.

Por otra parte, la apertura de la denominada 'Curriverás', la del colegio Palacio Valdés, se sigue haciendo esperar. Se confía en que las obras concluyan este mes y, con el contrato de suministro de mobiliario ya en marcha, se prevé que pueda abrir en noviembre o diciembre. Serán tres aulas y 39 plazas.

Sedes es la empresa que se ha hecho con un contrato valorado en 297.883 euros para la construcción de tres unidades en un plazo de cuatro meses. Las aulas se construirán en la planta baja del colegio y se habilitará un acceso independientes. Se prevé que ocupen unos 235 metros cuadrados en la zona contigua a la zona de juegos existente.

La mesa de contratación abrió y valoró las dos ofertas recibidas en julio, pero no fue hasta la semana pasada cuando la nueva consejera de Educación, Eva Ledo, firma la adjudicación de la obra. Entre la formalización del contrato y la comprobación del replanteo, los trabajos no comenzarán previsiblemente antes de octubre.

La licitación de las obras de la escuela en el colegio Marcos del Torniello, que tendrá cuatro unidades y un proyecto similar al del Poeta Juan Ochoa, fue publicada también el pasado mes de julio, pero quedó desierta. Quizás las más de 800 páginas de las que consta el pliego de prescripciones técnicas haya tenido algo que ver. Con un importe de 305.070 euros, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, pero de momento el concurso no ha vuelto a salir publicado.

Este viernes se abrirán las ofertas recibidas para la construcción de la escuela en el colegio de Salinas. En este caso se plantean dos meses de obras y un importe máximo de 112.938,38 euros para unas aulas que se habilitarán donde ahora hay dos aulas del segundo ciclo de educación infantil y en sus espacios anexos.

Estas nuevas escuelas en Versalles, La Luz y Salinas están financiadas con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, por lo que cumplir los plazos es una exigencia inaplazable.