Las aulas en el Colegio Poeta Juan Ocha se construirán en la planta baja. MARIETA

Se retrasa el inicio de las obras de las escuelas de 0 a 3 prometidas en Avilés a principios de año

La anterior consejera de Educación aseguró que a finales de este 2025 estarían terminadas las nuevas aulas en el Poeta, el Marcos y en Salinas

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:21

El pasado mes de enero la entonces consejera de Educación, Lydia Espina, anunciaba la apertura de dos nuevas escuelas de 0 a 3 años en ... Avilés, en los colegios Marcos del Torniello y en el Poeta Juan Ochoa, y una tercera en el de Manuel Álvarez Iglesias, en Salinas. Aparte, estaba en ejecución la del colegio Palacio Valdés. La previsión de las tres primeras era que estuvieran construidas este mismo año puesto que el anuncio se realizó cuando ya se estaban redactando los proyectos, pero de momento no ha empezado ninguna. Tan solo han sido adjudicadas las obras de la del colegio de La Luz, el Poeta Juan Ochoa, y, en principio, hoy se hará lo propio con la del de Salinas. Pero de la del colegio de Versalles nada se sabe. Un primer concurso público lanzado en junio quedó desierto y se trabaja en un nuevo pliego de licitación.

