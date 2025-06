El Rotary Club premia el esfuerzo y elige a los Protagonistas del Mañana

Cristina Del Río Avilés Domingo, 15 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

No puede negar que le encantaría ganarse la vida con el fútbol, pero aunque se diera esa circunstancia Marco Suárez Menéndez sabe que «siempre hay que tener una base educativa porque el fútbol se acaba». Tan claro lo tiene que casi ha rozado el diez (9,78 de nota media) en el doble bachillerato (internacional y nacional) que acaba de terminar en el Colegio San Fernando. Más que de sobra para entrar en Ingeniería Civil. Y mientras llega ese momento, disfruta de unas vacaciones con sus amigos en Mallorca y del buen sabor de boca que le deja ser el ganador del Premio Protagonistas del Mañana concedido por el Club Rotary.

Fue su madre, que es la jefa de estudios en el Colegio San Fernando, la que le dio la noticia «como si fuera muy normal» y Marco reconoce que esa actitud lo descolocó porque, al fin y al cabo, el Rotary premia la excelencia. Y excelencia es que teniendo un contrato profesional con el Real Sporting como lo tiene él, consiga una nota media de sobresaliente en sus estudios. «Me pude organizar bastante bien estos dos últimos años», asegura el joven.

Quienes también tienen pensado celebrar con viajes el último verano antes de entrar en la universidad son sus compañeras de palmarés. El Rotary ha concedido sendos accésit a Ana Fernández de la Corte y a Lara Iglesias Miranda, ambas de 17 años. La primera estudia en el Instituto de Educación Secundaria Nº5 y quiere estudiar Medicina. Cuando la llamaron para informarla del accésit «al principio no me lo creía porque considero que hay gente muy especial». Puede que tenga razón, pero no es poca cosa sacar tiempo también para el ballet contemporáneo y urbano, lenguajes musical y piano en una academia. «Agradezco un montón el premio porque considero que no siempre se aprecia el esfuerzo que hay detrás de unas buenas notas», señaló.

En el currículum de Lara, que quiere estudiar Biotecnología, el jurado del Premio ha visto no solo la nota media de Matrícula de Honor sino su dedicación a la música. Toca la guitarra desde los nueve años, canta, toca el piano desde hace seis y cursa lenguaje musical. Al igual que Ana, cree que eso no la hace destacar, pero se muestra «muy agradecida».