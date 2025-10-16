Gobierno y oposición de Avilés difieren en su análisis de la inversión de Saint-Gobain para su horno

El anuncio del consejo de Ciencia, Industria e Innovación, Borja Sánchez, de que Saint-Gobain estudiaba una inversión que oscila entre 120 y 140 millones ... de euros para la renovación del horno float en su planta de Avilés ha sido recibido de manera muy dispar entre gobierno y oposición. Y eso que, sin esa inversión, la planta estaría condenada al cierre o, como mínimo, a una importante transformación. En resumen, mientras que PSOE e IU se alegran, PP, Vox y Podemos expresan diferentes cautelas. Más allá del mundo político, la Unión Comarcal de CC OO expresó su satisfacción, pero advirtió que la inversión no podía significar recortes en los derechos laborales.

Así, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, calificó el anuncio como «muy importante». La regidora aseguró que una vez que se confirme despejará el horizonte industrial para un margen de veinticinco años, que viene a ser la vida útil de un horno float. La regidora recordó que el Ministerio de Industria ya había ofrecido a la empresa la posibilidad de beneficiarse de las ayudas a la descarbonización con los denominados fondos PERTE.

Eludió hablar de plazos para la inversión, si bien recordó que, como todas las ayudas sujetas a fondos europeos, una vez que estos se aprueban deben ejecutarse con una planificación estricta. Monteserín desveló que la dirección de Saint-Gobain en España se encontraba «implicada para lograr que se apruebe esta inversión. Están compitiendo con otros emplazamientos del grupo y se encuentran en condiciones de competir».

El coordinador local de Izquierda Unida, Juan José Fernández, también, destacó que la inversión era «una buena noticia para la comarca de una empresa que tiene una deuda con Avilés después del cierre de Sekurit». Desde IU se recordó la vinculación histórica de la empresa con Avilés, reclamando la inversión para mantener su actividad.

Fernández afirmó que, tras el bache que sufre el sector de las renovables por las políticas de Trump, la inversión puede suponer un cambio en la tendencia. «Ahora sólo falta que ArcelorMittal anuncie la acería eléctrica en Avilés», apuntó.

Críticas de la oposición

Sin embargo, la lectura desde la oposición es bien diferente. La portavoz del grupo municipal del PP, Esther Llamazares, avanzó que reclamará información al Gobierno sobre el papel del Ayuntamiento en el grupo de trabajo desvelado el pasado martes por el consejero Borja Sánchez, además de conocer «los compromisos asumidos».

La edil, además, preguntará al Gobierno por su posición sobre la propuesta de reducción salarial para los trabajadores planteada por la dirección y que, según han denunciado los sindicatos, alcanzaría el 20 por ciento.

Además, Llamazares ha registrado en el Congreso de los Diputados preguntas por escrito dirigidas al Ministro de Industria, Jordi Herreu para conocer los compromisos alcanzados por el Gobierno. La edil recordó que la última convocatoria de los PERTE aún no se ha abierto y que, además, deben concluirse antes de finales de 2026, por lo que expuso sus dudas sobre un posible compromiso.

Desde Vox, Arancha Martínez Riola , expresó su «cautela», toda vez que aún no existe ninguna certeza, recordando los castigos que sufre la compañía por las normativas medioambientales de la Unión Europea.

David García, portavoz de Podemos, no ocultó sus dudas por «la falta de información y opacidad», reclamando al gobierno, tanto local como autonómico, más información sobre la inversión y la posible ayuda.

Por su parte, desde la Unión Comarcal de Comisiones Obreras, su secretario general, José Manuel Rodríguez Baltar, destacó la importancia de la inversión que representa «el futuro de la empresa en la comarca», garantizando el empleo. No obstante, Baltar destacó que esta continuidad no debía basarse «en el recorte de derechos y salarios de los trabajadores».