¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de archivo de los accesos a Saint-Gobain Avilés. PABLO NOSTI

Gobierno y oposición de Avilés difieren en su análisis de la inversión de Saint-Gobain para su horno

PSOE e IU muestran su satisfacción por el anuncio mientras que PP, Vox y Podemos se muestran escépticos ante los planes de la empresa

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:33

El anuncio del consejo de Ciencia, Industria e Innovación, Borja Sánchez, de que Saint-Gobain estudiaba una inversión que oscila entre 120 y 140 millones ... de euros para la renovación del horno float en su planta de Avilés ha sido recibido de manera muy dispar entre gobierno y oposición. Y eso que, sin esa inversión, la planta estaría condenada al cierre o, como mínimo, a una importante transformación. En resumen, mientras que PSOE e IU se alegran, PP, Vox y Podemos expresan diferentes cautelas. Más allá del mundo político, la Unión Comarcal de CC OO expresó su satisfacción, pero advirtió que la inversión no podía significar recortes en los derechos laborales.

