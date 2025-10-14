El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
Entrada a las instalaciones de Saint-Gobain en La Maruca. Pablo Nosti
Saint-Gobain estudia invertir entre 120 y 140 millones de euros en su nuevo horno en Avilés

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, anuncia en la Junta General que se creado un grupo de trabajo con la empresa para impulsar un nuevo equipo para la fábrica de La Maruca

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Martes, 14 de octubre 2025, 13:29

Comenta

La multinacional francesa Saint-Gobain estudia invertir entre 120 y 140 millones de euros para la construcción de un nuevo horno float en la ... fábrica de Avilés y que podría estar dotado con las tecnologías más avanzadas para la reducción de emisiones de gases contaminantes. Así lo aseguró esta mañana el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en la comisión de Industria de la Junta General del Principado a preguntas de la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé. El pasado verano, el horno float sufrió un grave accidente, quedando cerca del colapso.

