Saint-Gobain estudia invertir entre 120 y 140 millones de euros en su nuevo horno en Avilés

La multinacional francesa Saint-Gobain estudia invertir entre 120 y 140 millones de euros para la construcción de un nuevo horno float en la ... fábrica de Avilés y que podría estar dotado con las tecnologías más avanzadas para la reducción de emisiones de gases contaminantes. Así lo aseguró esta mañana el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, en la comisión de Industria de la Junta General del Principado a preguntas de la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé. El pasado verano, el horno float sufrió un grave accidente, quedando cerca del colapso.

Sánchez desveló que el Principado, Ayuntamiento de Avilés y la compañía habían constituido un grupo de trabajo específico para avanzar en la gestión del proyecto bajo la dirección de la Oficina Económica del Principado. Por parte del Principado, participan los viceconsejeros de Industria y Movilidad con la finalidad de «coordinar todas las competencias y evitar retrasos».

Borja Sánchez recordó que desde el Ministerio de Industria ya se había ofrecido ayuda a la empresa a través de los PERTE de descarbonización, pero aún no existía un calendario específico para la inversión.

«Entre siete y nueve meses de vida»

En este sentido, Covadonga Tomé alertó sobre la necesidad de la inversión para asegurar el futuro de la fábrica ya que el actual equipo «le quedan entre siete y nueve meses de vida, según nos dicen los trabajadores». Tomé señaló que, desde el accidente del pasado verano, el nivel de producción del horno es «más bajo de lo habitual» para evitar nuevos problemas a costa de una menor producción y, por ello, afectando a la rentabilidad de la fábrica.

La diputada denunció que la dirección de la compañía planteaba una reducción del veinte por ciento para el próximo convenio, recordando que la empresa ya tiene en marcha el proyecto Volta en la República Checa como una de sus iniciativas más importantes para la descarbonización.