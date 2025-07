Saint-Gobain se moviliza para salvar al horno de Avilés Los directivos de la compañía avanzan al comité de empresa que si no encuentran una solución «dejarán caer el float»

Fernando Del Busto Avilés Viernes, 25 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Saint-Gobain ha movilizado todos sus recursos para tratar de salvar al horno float de la fábrica de La Maruca que en la noche del pasado martes al miércoles sufrió una avería de la que no existen referencias en el grupo y que, en el peor de los escenarios, puede provocar su apagado.

Con la intención de evitarlo, se han desplazado expresamente hasta Avilés equipos de ingenieros del máximo nivel, incluyendo integrantes del DTI, un departamento que se puede definir como la elite de la ingeniería en la multinacional del vidrio.

Según explican fuentes sindicales consultadas por este diario, se trata de un grupo de profesionales del máximo nivel que presta apoyo en las plantas donde se necesita. Además, analizan las diferentes obras e informan a la alta dirección de la empresa.

La rápida llegada del equipo a Avilés evidencia la intención de buscar el arreglo, aunque todo el mundo es consciente de la gravedad de la situación. Los directivos también han trasladado al comité de empresa su confianza en la capacidad de la plantilla para superar un momento tan complicado.

De momento, la producción se ha detenido, sin que exista una fecha para recuperar la actividad. El respaldo de otros centros de producción en Europa asegura que el mercado no quedará desabastecido, aunque supondrá un esfuerzo económico por parte de la empresa.

La dirección de la planta mantuvo ayer jueves una reunión con el comité de empresa para informar de lo sucedido. Los directivos expresaron su malestar a la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) por informar del incidente y avanzaron que el objetivo es arreglar la bóveda y recuperar la producción.

Sin plazos para la reparación

De momento, no existen plazos. Tampoco se ha hablado de lo que sucederá con la plantilla si la situación se prolonga en el tiempo. En este primer día después de la avería, se trabaja en la zona del incidente para mantener la estructura en pie y evitar su derrumbe. El enfriamiento del horno es un proceso lento y hasta que no se den las condiciones adecuadas no se trabajará en la zona afectada que, además, es de difícil acceso.

Desde Saint-Gobain se emitió ayer una nota de prensa en la que se aseguró que la seguridad de los trabajadores era «una prioridad absoluta», por lo que no se adoptarán decisiones que supongan un riesgo.

Sin embargo, en la reunión del comité de empresa con la dirección se asumió la posibilidad de no encontrar una solución a la avería. En ese caso, se optaría por el cierre del horno. Esta opción, alimenta todo tipo de rumores y comentarios entre la plantilla sobre el futuro de Saint-Gobain en Avilés por las incertidumbres existentes.

En 2008, la construcción de un nuevo horno float supuso una inversión de 35 millones de euros, además del gasto de los meses previos de organización logística para mantener el suministro al mercado. Al esfuerzo económico, la dirección añade otra interrogante sobre el tipo de horno que su utilizará.

Los planes de descarbonización de Saint-Gobain la obligan a abandonar el gas utilizado en la actualidad. A partir de ahí, todo son dudas. El uso de electricidad genera dudas por la variación del precio; otro tipo de tecnologías se encuentran en escalas preindustriales o, como en el hidrógeno, sin garantía de suministro en la actualidad.

De ahí que la empresa optase por alargar la vida útil del horno con pequeños arreglos que, desde el primer minuto, fueron muy criticados por el comité de empresa que venía reclamando la construcción de un nuevo horno y un plan industrial que eliminase las incertidumbres sobre el futuro de la actividad de Saint-Gobain en Avilés.