Saint-Gobain recupera mercado en Europa, Oriente Medio y África en el tercer trimestre

R. D.

AVILÉS.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Thierry Bernard, CEO de Saint-Gobain para el sur de Europa, Oriente Medio y África, difundió en estos días los buenos resultados de la compañía en cuanto a ventas en el tercer trimestre del año en las regiones que él lidera. Encabezó su comunicado destacando la vuelta al crecimiento y es que, según indicó, entre julio y septiembre, «registramos un crecimiento comparativo del 1,5%, una recuperación notable respecto a la caída del 2,8% en el segundo trimestre del año».

Atribuye estos buenos resultados en el caso de Europa del sur a que España e Italia «están progresando y siguen ganando cuota de mercado, especialmente en renovaciones». En cuanto a Francia, afirma que «se mantuvo estable en el tercer trimestre» cuando en el anterior había tenido una caída en las ventas superior al 4,5%. «Esto supone un rendimiento superior, respaldado por indicadores positivos como el aumento de volúmenes en transacciones de viviendas existentes, el crecimiento de los préstamos y la recuperación de los permisos de construcción y la puesta en marcha de viviendas», dice.

