La Sareb no avanza en los planes urbanísticos en los barrios de El Pozón y Villalegre de Avilés

El centro urbano de Avilés se queda sin terrenos disponibles para desarrollar nuevas promociones inmobiliarias y los barrios de la periferia juegan un papel ... fundamental para que la ciudad pueda crecer y seguir urbanísticamente a lo largo de los próximos años. En la zona sur existen varios proyectos interesantes, entre ellos hay tres planes de actuación de la Sareb que podrían suponer la construcción de hasta 183 viviendas en tres parcelas ubicadas a lo largo de la avenida de Santa Apolonia, en los barrios de El Pozón y Villalegre.

Sin embargo, estos planes urbanísticos están paralizados desde que la propia Sareb diese a conocer sendos proyectos hace ya algo más de dos años. Uno de estos proyectos se planteaba en un terreno estratégico que su ubica en el límite con el concejo de Corvera.

Se trata del nombrado como Plan Parcial Santa Apolonia-Río Arlós Norte, que prevé una superficie del ámbito de actuación de 6.499 metros cuadrados. Prácticamente la totalidad del terreno es de titularidad privada y está situado entre la avenida de Santa Apolonia en el borde del municipio de Avilés, colindante con el río Arlós, de modo que esos dos elementos físicos configuran las partes de la delimitación que no lindan con otras parcelas de propiedad privada, lo que ocurre por la parte norte y oeste.

Este proyecto planteaba por una parte preservar dos edificaciones catalogadas como son la capilla de San Roque y la Casa-Palacio situada entre esta edificación y el río Arlós, y creando en torno a ellas un espacio libre que se prolongue en una gran zona verde en la continuidad norte del mencionado río. El promotor planteaba también la construcción de 55 viviendas, 75 plazas de garaje y un local de 700 metros cuadrados.

Este proyecto fue desvelado por este periódico a finales de 2023, pero desde entonces no solo no ha habido un desarrollo urbanístico de la zona si no que recientemente los propietarios han vuelto a poner a la venta las parcelas, lo que hace suponer que el proyecto no es lo suficientemente rentable y buscan promotores externos que lo desarrollen, cuando lo esperable a estas alturas es que ya hubiese habido movimientos más específicos en torno al proyecto.

Sin avances administrativos

Por otra parte, también en la avenida de Santa Apolonia, existe el 'Proyecto de actuación del área de planeamiento específico APE-S4, La Rocica'. Se trata de un plan parcial que actúa sobre una superficie bruta de 8.985 metros cuadrados y una capacidad de edificación de 5.391 metros cuadrados, en base a las condiciones del planeamiento vigente.

Según el proyecto presentado en su día, en esas parcelas se construirían dos edificios con 68 viviendas, que estarían rodeados de zonas verdes. Según explicó el concejal de Desarrollo Económico en el Pleno de agosto, el anuncio de aprobación definitiva del proyecto de actuación se publico en el BOPA en el mes de marzo de 2024 y existía un plazo de seis meses desde la constitución de la junta de compensación, de la que el gobierno local no tiene constancia hasta la fecha, según indicó Manuel Campa ante un requerimiento por parte del Partido Popular.

El último de estos tres planes de actuación es el 'Plan Especial de Reforma Interior APR-S-6 Villalegre', que incluye la construcción de cuatro edificios, tres de ellos privados y un cuarto público. Esta actuación supondrá la construcción de una nueva zona residencial entre la calle José Maribona y La Rocica, entre Villalegre y El Pozón, y de la que la Sareb es propietaria de más del 70% del terreno.

El problema en este caso, según informó Manuel Campa en el último Pleno ordinario, es que el promotor no constituido la garantía del 6% de los costes de urbanización hasta la fecha. Este es un trámite obligatorio para que el proyecto pueda ser publicado en el BOPA y por tanto entre en vigor y resulte ejecutivo. Llegados a este punto, el gobierno local plantea declarar la caducidad del proyecto, lo que obligaría a volver a la casilla de salida y a efectos prácticos paraliza la actuación por un tiempo indefinido.

Es cierto por tanto que en los tres ámbitos de actuación urbanística ha habido movimientos administrativos en el último año, pero ninguno encaminado a que los proyectos se desarrollen a corto plazo a pesar de que fueron anunciados hace ya más de dos años.