El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Sareb ha vuelto a poner a la venta los terrenos que forman parte del plan de actuación del ámbito APR.S-8, en el límite de Villalegre con el concejo de Corvera. A. L. J.

La Sareb no avanza en los planes urbanísticos en los barrios de El Pozón y Villalegre de Avilés

Se trata de tres planes de actuación que podrían suponer la construcción de hasta 183 viviendas en tres parcelas ubicadas a lo largo de la avenida de Santa Apolonia

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Lunes, 1 de septiembre 2025, 06:47

El centro urbano de Avilés se queda sin terrenos disponibles para desarrollar nuevas promociones inmobiliarias y los barrios de la periferia juegan un papel ... fundamental para que la ciudad pueda crecer y seguir urbanísticamente a lo largo de los próximos años. En la zona sur existen varios proyectos interesantes, entre ellos hay tres planes de actuación de la Sareb que podrían suponer la construcción de hasta 183 viviendas en tres parcelas ubicadas a lo largo de la avenida de Santa Apolonia, en los barrios de El Pozón y Villalegre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  3. 3 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  4. 4 Encuentran al hombre de 82 años al que se buscaba en Alevia, en Peñamellera Baja
  5. 5

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  6. 6

    El Cantábrico se calienta en Gijón por encima de la media mundial
  7. 7 «Echo en falta una mejor conexión aérea con Asturias»
  8. 8 Sanidad prohíbe el baño en las playas de El Sablón y Poo, en Llanes, por la bacteria E.coli
  9. 9 La Guardia Civil evacúa a dos personas lesionadas en el Trail Ubiña
  10. 10 Dépor - Sporting de Gijón: Otero y Corredera vuelven a la que un día fue su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Sareb no avanza en los planes urbanísticos en los barrios de El Pozón y Villalegre de Avilés

La Sareb no avanza en los planes urbanísticos en los barrios de El Pozón y Villalegre de Avilés