Sencilla y musical apertura de la «edición más ambiciosa» del Festival Avilés Acción Film La proyección de 'Warning Shadows' con música en directo de Acid Blizzard llena la gala y hoy es el turno de Julio Medem y la sección Off

Un momento de la actuación del coro AnimAVoice en la apertura del Festival Avilés Acción Film.

Fernando Del Busto Avilés Domingo, 5 de octubre 2025, 00:36 Comenta Compartir

Ayer fue el cumpleaños de Javier Mediavilla, director del Festival Avilés Acción Film (FAAF), efeméride sólo eclipsada por el propio inicio de la cita con una gala celebrada en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura.

Fue un acto sencillo y donde el cine y la música fueron los grandes protagonistas. La música llegó por dos vías.

La primera con la actuación del coro infantil AnimAVoices, dirigido por Chema García, y formado en Navia con jóvenes voces de concejos del Occidente, Gijón, Oviedo y Avilés, interpretaron cuatro temas, incluyendo uno video con presencia de José Manuel Tejedor. Volverán a Avilés el próximo 31 de octubre, con lo que habrá otra oportunidad para disfrutar con ellos.

La segunda vía fue la proyección de la película alemana 'Warning Shadows' (1923), un filme cuya estética expresionista alcanza una nueva dimensión por la actuación en directo de Acid Blizzard.

Salpicando ambos momentos, el director del certamen y el programados, David Rodríguez, recordaron la trascendencia de la cita que ayer comenzaba. «La más grande de la historia del festival», explicaron para apuntar que una cita como el FAAF sólo es posible «por una sucesión de milagros a lo largo del año». Por citar un dato, entre mayo y junio, cuando se abre el proceso de selección, se recibieron entre 800 y 1.000 cortometrajes para articular la sección oficial.

Por su parte, la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, recordó que «en Avilés amamos al cine» y que, estas veinticuatro ediciones, son sólo un reflejo de lo que puede suceder en el futuro. La edil también recordó la intensa semana que le aguarda a los aficionados a la pantalla con momentos tan importantes como el encuentro que hoy habrá con Julio Medem o el homenaje a Javier Gutiérrez en la gala de clausura.

Día de estreno

Hoy domingo, 5 de octubre, el FAAF arrancará sus proyecciones por todo lo grande. A las cinco de la tarde, debutará la nueva sección Off, dedicada a los cortometrajes de animación con cinco películas se podrán ver en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura a partir de las cinco de la tarde.

Justo al terminar, será el momento del encuentro con Julio Medem, uno de los momentos más esperados de este año. Comenzará a las 18:15 y, tras él, sobre las 20 horas, se proyectará su película 'El árbol de la sangre' (2018). Las entradas se encuentran agotadas, según informaron ayer.