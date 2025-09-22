Los sindicatos de Saint-Gobain rechazan negociar el convenio

Tanto el comité intercentros de Saint-Gobain como el pleno del comité de empresa en Avilés acordaron ayer demorar la negociación del nuevo convenio colectivo ... que la dirección pretende iniciar el próximo jueves dentro del proceso de segregación de Saint-Gobain en España y que la dirección de la compañía siempre había negado que iba a realizar.

En la actualidad, el convenio de Saint-Gobain Cristalería atiende tanto a la fábrica de Arbós, centrada en el sector del automóvil, cuya actividad ya no existe en Avilés, como a Avilés, centrada en la construcción. Además, se encuentra por definir la situación de las oficinas centrales de Madrid.

En la reunión de ayer se plantearon dos elementos claves para fijar la posición sindical. Por una parte, aunque la dirección ya ha expuesto su voluntad de negociar un convenio exclusivo para Avilés, aún no se ha tramitado un registro formal ante la Dirección General de Trabajo.

Las centrales sindicales consideran que la empresa debe iniciar ese proceso legal y, dentro del mes que fija la norma, iniciar la negociación.

Por otra parte, el comité intercentros, al menos los representantes de CGT, Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) y CC OO, expresaron la incertidumbre de iniciar la negociación sin haberse culminado la segregación empresarial, por lo que concluyeron que lo más correcto era esperar y aclarar la situación en términos legales. En el comunicado interno de CSI se trasladó a los trabajadores que mantendrán «la postura adoptada en asambleas: un convenio al IPC y sin reducción de derechos».

Convocar una asamblea

Posteriormente, el pleno del comité de empresa de la fábrica de Avilés mantuvo la posición sobre el convenio colectivo. La diferencia entre el comité local y el intercentros es la presencia de dos delegados adscritos a USO, si bien fueron elegidos por la CSI aunque dimitieron tras el despido colectivo en Sekurit Avilés. Por esa razón, la CSI cuenta con presencia en el intercentros, además de un delegado sindical. El resto corresponde a SOMA-FITAG-UGT (6, siendo el mayoritario, no como ayer publicó por error este diario) y Comisiones (5).

Los representantes de USO coincidieron con los planteamientos del intercentros y reclamaron al comité la necesidad de convocar una asamblea de fábrica con dos temas. Por una parte, informar de la nueva situación y, por otra parte, plantear a los trabajadores si consideran que el actual comité se encuentra legitimado para negociar un convenio o si, tras el cierre de Sekurit, debería dimitir en bloque y convocar nuevas elecciones sindicales.

Y es que el clima interno en la plantilla no es el mejor. Ayer volvieron a circular mensajes anónimos en respuesta al comunicado que el pasado sábado divulgó el SOMA donde les reprochan «el silencio de nulidades sobre partes del ERE» y se les recuerda que los juicios perdidos «no justifican un mal acuerdo» y que en su ejecución hubo «situaciones injustas».