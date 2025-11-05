Stock Auto abastece este fin de semana en Avilés la demanda de coches La feria se celebrará en el Pabellón de La Magdalena del viernes 7 al domingo 8, de 11 a 20 horas

No hay coches de segunda mano, los que hay se venden y el ciudadano alarga todo lo que puede la vida útil de su vehículo porque no sabe qué comprar. Es, grosso modo, el panorama que ha dibujado este miércoles Alfonso Martino, propietario de Talleres Alfonso, miembro de la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA) y vocal de la Cámara de Comercio de Avilés, en la presentación de la decimoquinta edición de Stock Auto, el salón del automóvil que se celebrará del viernes 7 al domingo 9, en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, en horario de 11 a 20 horas.

Asegura que ha habido un «cambio radical» en el mundo del coche usado, seguramente porque el precio del vehículo nuevo está por las nubes. «Llegan mucho a través del renting y de las compañías de alquiler, pero los compran los grandes operadores y los llevan a Holanda y Alemania, es increíble, al contrario de lo que se hacía antes, sobre todo los pequeños», ha explicado.

Se ha mostrado crítico con los coches eléctricos que, en su opinión, se tratan de meter a toda costa a pesar de que España no los fabrica y vienen todos de fuera y también se ha mostrado incapaz de aconsejar a un futuro comprador por qué sistema decantarse: eléctrico, híbrido o de gasolina o diésel. El hecho de que el particular alargue la vida útil de su vehículo redunda en que «los talleres estamos desbordados de trabajo y dando fechas que a mí me da vergüenza».

Con este panorama, el potencial comprador encontrará un oasis en el salón Stock Auto, donde se darán cita 23 empresas que llevarán 350 vehículos de 30 marcas diferentes. Habrá una selección de automóviles de stock fin de año «con las mejores condiciones de los expositores en vehículos de estreno, kilómetro 0, seminuevos y oportunidades en vehículo de ocasión», según ha señalado Mónica Blanco, de la Cámara de Comercio de Avilés, organizadora de la cita.

Ha indicado que se podrán ver las novedades más relevantes de las marcas, tanto los recién salidos de fábrica como los módelos más icónicos de algunas marcas. «Un auténtico festival de marcas y modelos a los precios más competitivos», ha destacado.

Asimismo, se celebrará la XIII Concentración de Coches Clásicos, que congregará a un centenar de vehículos fabricados con anterioridad al año 2000. Este año se hará una ruta hasta Luanco el domingo 9.

