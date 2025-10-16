El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Anna Mayo, Alicia Armenteros, Yolanda Alonso, María Galiana, Nieve de Medina y Elisabeth Larena. P. UCHA

El Palacio Valdés de Avilés prepara el estreno absoluto de 'Yo solo quiero irme a Francia'

«Es una historia de cuatro mujeres tremendamente original», avanza la protagonista María Galiana, que a sus 90 años regresa a Avilés

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:37

Comenta

Conocida en los últimos tiempos por su papel como Angy, la camarera del bar de Bruno en la mediática serie 'La que se avecina', la ... bilbaína Elisabeth Larena debuta en la dirección teatral con el estreno absoluto en Avilés de 'Yo solo quiero irme a Francia', una función que se representará mañana viernes 17 y el sábado 18 en el Teatro Palacio Valdés.

