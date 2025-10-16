El Palacio Valdés de Avilés prepara el estreno absoluto de 'Yo solo quiero irme a Francia'

Conocida en los últimos tiempos por su papel como Angy, la camarera del bar de Bruno en la mediática serie 'La que se avecina', la ... bilbaína Elisabeth Larena debuta en la dirección teatral con el estreno absoluto en Avilés de 'Yo solo quiero irme a Francia', una función que se representará mañana viernes 17 y el sábado 18 en el Teatro Palacio Valdés.

Dentro del reparto destaca la figura de María Galiana, una de las actrices más reputadas de nuestro país que a sus 90 años repite sobre las tablas de Avilés como principal protagonista de una historia «muy original. Que no es narrativa ni se ciñe a la estructura clásica de la exposición- nudo-desenlace, sino que es discursiva y hace reflexionar todo el tiempo al espectador», explica la andaluza.

Fue eso, el guión, lo que acabó de convencer a Galiana. «Cuando me dijo que sí por teléfono estaba de vacaciones en Málaga y me puse a bailar», recordaba ayer en la presentación de la obra Elisabeth Larena visiblemente emocionada. «Accedí a María a través de Irene Visedo, con la que coincidí en Cuéntame y que se ha convertido en una gran amiga. Pensé que me iba a decir que no, pero afortunadamente me animó y creo que era la actriz perfecta para el papel», apunta.

Junto a Galiana, también actúan en 'Yo solo quiero irme a Francia' Alicia Armenteros, Nieve de Medina y Anna Mayo, dentro de una historia que une pasado y presente en torno a la memoria, el silencio impuesto y la búsqueda de la libertad.

«Que quede claro que no es una obra sobre la guerra civil», sonríe Galiana. «No quiero hacer spoilers, pero son dos chicas jóvenes, una un poco más madura y luego una vieja como yo. En la obra se tratan diferentes aspectos de la vida, de la sociedad, y cómo se ven desde cada perspectiva. Claro, los personajes más jóvenes alucinan con las vivencias de las más mayores, de cómo ha cambiado el papel de la mujer y los valores de la sociedad».

¿Y cómo hace María Galiana para seguir protagonizando obras de teatro y recorrer el país a sus 90 años? «Pensando poco en mí misma. Que me duele un brazo... Pues que le den por el saco. Que me duele la pierna... No pienso en ello. Lo más importante es el trabajo. Aunque es cierto que luego soy bastante quejica y le doy bastante guerra al equipo», bromea.

Galiana también destacó el papel de Avilés y del Palacio Valdés en el mundo del teatro a nivel nacional. «Creo que vine por primera vez en 1997 y pronto comprendí por qué se estrenan tantas obras aquí: hay mucha afición y el teatro siempre se llena». En ese sentido, la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, recordó que «hay 400 abonados al teatro, cada vez más, y nos cuesta encontrar fechas para realizar estrenos absolutos».