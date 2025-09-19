Técnicos de Aguas de Avilés explicarán a los vecinos lo problemas de El Alfaraz IU trasladó a la empresa la petición formulada por la asociación de Miranda para dar solución a la falta de presión en algunos edificios de la zona

Yolanda De Luis Avilés Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Dicho y hecho. La Asociación de Vecinos Santo Domingo de Miranda había planteado a Izquierda Unida el martes entre sus peticiones de mejora en el barrio que se diera solución a los problemas de algunos edificios de la zona en cuanto a presión del agua que reciben en sus casas. Ayer, el edil de IU, Agustín Medina, dio traslado a la empresa Aguas de Avilés y pudo tener un primer acercamiento técnico a lo que está sucediendo, algo que ahora también se le dará traslado a los vecinos.

En el caso de los edificios de la zona de El Alfaraz viejo, no la nueva urbanización, el problema viene dado por la antigüedad de las cañerías y su poca sección, lo que invita a la precaución para no causar averías en cuanto a la presión del agua. Mientras que por lo que se refiere a las otras dos zonas en las que los vecinos habían mostrado sus quejas, la de La Cruz de Illas y El Campo, desde la empresa que gestiona el suministro de agua en Avilés se explicó que se trata de dos áreas que en realidad tendría que estar dándoles este servicio el Ayuntamiento de Castrillón, ya que se encuentran en los límites de su concejo, pero que como esto no es así, cuando Aguas de Avilés comienza el suministro a las viviendas ya advirtió de la presión que llegaría dadas las condiciones técnicas en la zona.

El concejal de IU, Agustín Medina, y un técnico de Aguas de Avilés mantendrán ahora una reunión con la asociación vecinal que había planteado este problema para que reciban las explicaciones y conozcan los costes de posibles soluciones a un problema de la presión de agua en este espacio que se encuentra en el límite entre Avilés y Castrillón.