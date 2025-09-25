Un tejo y un viaje virtual, en la III Semana de las Personas Mayores de Avilés Comenzará el lunes y tendrá su acto central el miércoles con la celebración en el Niemeyer del foro 'Vivir más, vivir mejor'

La Semana de las Personas Mayores celebrará su tercera edición la semana que viene, del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre, con un enfoque más técnico y profesional aunque con la intención de que sean los propios protagonistas los que aporten las claves en el debate y la reflexión que surja del encuentro. La concejala Ana Suárez Guerra ha presentado un programa que tendrá su acto central el miércoles 1 de octubre con el IX Foro Internacional 'Vivir más, vivir mejor', que se celebrará en el Centro Niemeyer, Día Mundial de las Personas Mayores.

Los actos comenzarán ya el lunes día 29 de septiembre con la inauguración de una exposición, a las 17.30 horas, con los trabajos manuales realizados por los usuarios del Centro Social de Mayores de Las Meanas en el propio centro.

El martes día 30 habrá un acto de reconocimiento a las personas mayores en el Parque de Las Meanas, que consistirá en la plantación de un tejo y una placa conmemorativa junto al mismo, a las 12 horas. Por la tarde, a las 17.30 horas, habrá una visita guiada por el casco histórico desde la Plaza de España y se inaugurará la exposición 'Cuentos con arrugas', con ilustraciones Raquel Lagartos. Será a las 19 horas y se podrá ver en la Factoría Cultural hasta el 20 de octubre.

El miércoles día 1 de octubre, será el IX Foro Internacional 'Vivir más, vivir mejor', en el Centro Niemeyer, a partir de las 9 horas. Organizado por HelpAge International España, el foro reunirá a expertos en sociología, derecho, políticas públicas, economía y bienestar social, así como a personas mayores, representantes institucionales y actores del sector social.

El jueves día 2, desde las 10 horas, habrá exhibiciones en la calle de las actividades que, organizadas por la Fundación Deportiva Municipal, pueden realizar las personas mayores. Y, a las 11, una actividad deportiva intergeneracional en la Plaza de España. A las 12 horas, Alberto Infante, profesor emérito de Salud Internacional en la Escuela Nacional de Salud del Instituto de Salud Carlos III, y Francisco Suárez García, geriatra y director médico de la Fundación Hospital Avilés, hablarán sobre los retos para la salud de las personas mayores.

La semana concluirá el viernes día 3 con una visita guiada al Ayuntamiento de los usuarios de la residencia de mayores de El Nodo y con 'Un viaje a las Indias. Río de La Plata', con viajes virtuales y talleres de baile, en el Centro Social de Las Meanas, a partir de las 17.30 horas.

