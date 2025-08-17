El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El investigador Jesús Ángel García conversa con Aitor Marqués en el arenal de Salinas. Pablo Nosti

Una tesis doctoral analiza las corrientes de la playa de Salinas para establecer su modelo

Aitor Marqués, bajo la dirección de Jesús Ángel García y Miguel Ángel Reyes, realizará durante el verano el trabajo de campo con un 'dummie', un muñeco que lanza al mar y que le sirve para registrar las corrientes

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:03

Las personas que acuden durante estos días a la playa de Salinas se encontrarán con una imagen inusual: un joven tirando a un 'dummie', ... un maniquí similar a los que se utilizan en el estudio de los accidentes de tráfico, a la mar, o al personal de Salvamento sacando al artefacto del agua o, sencillamente, el muñeco tirado en la orilla. Más de una persona ya les ha preguntado por su actividad. Se trata de parte del trabajo de campo que realiza el pixueto Aitor Marqués dentro de la tesis doctoral que realiza en la Escuela Superior de Marina Civil bajo la dirección de Jesús Ángel García Maza y la codirección de Miguel Ángel Reyes Merlo.

