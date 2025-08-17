Una tesis doctoral analiza las corrientes de la playa de Salinas para establecer su modelo

Las personas que acuden durante estos días a la playa de Salinas se encontrarán con una imagen inusual: un joven tirando a un 'dummie', ... un maniquí similar a los que se utilizan en el estudio de los accidentes de tráfico, a la mar, o al personal de Salvamento sacando al artefacto del agua o, sencillamente, el muñeco tirado en la orilla. Más de una persona ya les ha preguntado por su actividad. Se trata de parte del trabajo de campo que realiza el pixueto Aitor Marqués dentro de la tesis doctoral que realiza en la Escuela Superior de Marina Civil bajo la dirección de Jesús Ángel García Maza y la codirección de Miguel Ángel Reyes Merlo.

La recogida de datos se alargará durante todo el verano, hasta el mes de septiembre. «Mi estudio quiere analizar las corrientes de resaca y establecer un modelo matemático», explica Aitor Marqués. Estos trabajos son frecuentes en otros países, como puede ser Australia o Estados Unidos, aunque es la primera vez que se impulsa una investigación de estas características en España.

Al menos, Jesús Ángel García Maza, director de la tesis, no tiene constancia de otra iniciativa similar. «Aspiramos a que el modelo matemático que se establezca pueda servir para otras playas», asegura García Maza.

Aitor Marqués escogió la playa de Salinas por ofrecer todas las condiciones necesarias para un estudio de estas características. Además de la bibliografía existente sobre el arenal, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Castrillón, comenzando por los socorristas y su coordinador, Ignacio Flórez.

«El Ayuntamiento de Castrilllón nos ha prestado todo el apoyo. La ayuda de los Socorristas es fundamental. Sin ellos, sería mucho más complicado recoger todos los datos. No dudan en ayudarnos en todo lo que pueden. Conocen muy bien la playa y sus corrientes, pero estos análisis les pueden aportar datos de interés para su actividad», explica Marqués.

No es el único respaldo que han logrado para esta investigación. El Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos les ha cedido el maniquí y que, desde el pasado 24 de junio, ha sufrido unos cuantos chapuzones. La campaña de recogida de información terminará el próximo 30 de septiembre.

El maniquí se encuentra conectado a una radiobaliza que recoge información sobre la corriente de manera constante. El 'dummie' es tirado a la corriente y se recaba los datos. El desplazamiento de la figura se graba con un dron para poder analizar la trayectoria.

Los lanzamientos se realizan en diferentes tramos de marea y buscando distintas condiciones. Aitor Marqués también procura evitar molestias a los bañistas y que los socorristas no abandonen su tarea principal.

Una vez que en septiembre termine la campaña de campo, comenzará el análisis de toda la información y el trabajo de mesa pensando en la elaboración de la tesis.

«Como playa conocida que es, no estamos encontrando muchas sorpresas sobre la existencia de las corrientes; pero estos datos nos aportará información exacta sobre sus dimensiones y el comportamiento que tienen, nos ayudará a determinar su intensidad y puede ser de gran utilizar», asegura Aitor Marqués.