Ucrania, Costa Rica, Chile y Senegal, países invitados al XLIV Festival Folclórico de Avilés Se celebrará del miércoles 20 al sábado 23. La gala de clausura se desarrollará en la Casa de la Cultura

Cristina Del Río Avilés Lunes, 18 de agosto 2025, 15:48 Comenta Compartir

El XLIV Festival de Música y Danza Popular de Avilés volverá a acercar a avilesinos y visitantes el folclore de diferentes países del mundo del miércoles 20 al sábado 23 de agosto. Este año llegará desde Ucrania, Costa Rica, Chile y Senegal. Belén Arias, secretaria de la Agrupación Folclórica Sabugo ¡Tente Firme!, entidad organizadora del certamen, ha agradecido encarecidamente a la concejalía de Cultura y Festejos el apoyo al festival, máxime después de que con la anterior concejala llegara a estar en entredicho su celebración.

Manuel Campa, teniente de alcalde, ha destacado que el festival es una «actividad clásica e imprescindible del verano avilesino» porque, entre otros motivos, «todos los años descubrimos nuevas culturas». Afirmación que ha corroborado Arias que ha explicado que aunque a veces se repitan países, los grupos que bailan en el festival son siempre diferentes.

Este año será el Grupo de Danza Folklórica y Orquesta de Instrumentos Folklóricos Horlychka (Ucrania), el Ballet Folclórico Nayuribes (Costa Rica), la Compañía de Danzas Tradicionales Kirqui-Waura (Chile), el BAllete Folclórico Jammu (Senegal) y la Agrupación Folclórica Sabugo ¡Tente Firme! Respecto al grupo ucraniano, Belén Arias ha afirmado que se dudó sobre su participación y que fue complicado conseguir visados especialmente para los varones con más de 16 años. Pero una vez confirmada su presencia, ha confiado en que «por lo menos vivirán momentos alejados de lo que se está viviendo allí».

Tanto Campa como Arias han tenido un cariñoso recuerdo para el presidente de Sabugo ¡Tente Firme! Abelardo González que, por ingreso hospitalario, no ha podido estar en la presentación. «Es el alma del festival. Siempre ha luchado por él. Y es un festival muy importante para la ciudad porque llena todas las calles de color y el público interacciona con los grupos», ha subrayado la secretaria del grupo folclórico.

Temas

Danza