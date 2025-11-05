El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Valdecarzana se llenó para la mesa redonda sobre la sanidad. PALOMA UCHA

«No vale criticar la privatización de la sanidad en Madrid y hacer aquí lo mismo»

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública pinta una visión apocalíptica del servicio

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El neurólogo Sergio Calleja y la enfermera Ana Carpintero dibujaron ayer una situación apocalíptica de la sanidad pública y manifestaron que el creciente protagonismo de la sanidad privada no ocurre solo en Madrid, sino que también en Asturias se están dando todas las facilidades a estas empresas. Alertaron sobre ello en una charla organizada por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, celebrada en el Palacio de Valdecarzana, y en la que también participó el abogado José Antonio Ballesteros. El domingo 9 está convocada una manifestación en Gijón a favor de la sanidad pública.

Ana Carpintero, de la Corriente Sindical de Izquierdas, lamentó la alfombra roja que se está poniendo para el desembarco de la clínica Quirón en Gijón, con una permuta de terreno público a su favor, lo que le llevó a afirmar que «no vale criticar la privatización de la sanidad en Madrid y hacer aquí lo mismo».

Sobre la evolución del presupuesto de Sanidad en Asturias destacó el aumento del 54,20% en el pago de conciertos en los últimos cinco años así como el 56% en derivaciones a la sanidad privada.

Por su parte, Sergio Calleja, miembro de la plataforma que junto a sindicatos y asociaciones vecinales convocan la manifestación, advirtió sobre la influencia de la industria farmacéutica que, según detalló, influye en todo un sistema completamente medicalizado y comprado. Tanto que aseguró que es un «imposible de parar. Estamos abocados a la bancarrota». Aclaró que no está en contra de los medicamentos, pero aseguró que «estamos pagando una inflación enorme».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  4. 4

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  5. 5 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  8. 8

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  9. 9 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  10. 10 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «No vale criticar la privatización de la sanidad en Madrid y hacer aquí lo mismo»

«No vale criticar la privatización de la sanidad en Madrid y hacer aquí lo mismo»