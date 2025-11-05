«No vale criticar la privatización de la sanidad en Madrid y hacer aquí lo mismo» La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública pinta una visión apocalíptica del servicio

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El neurólogo Sergio Calleja y la enfermera Ana Carpintero dibujaron ayer una situación apocalíptica de la sanidad pública y manifestaron que el creciente protagonismo de la sanidad privada no ocurre solo en Madrid, sino que también en Asturias se están dando todas las facilidades a estas empresas. Alertaron sobre ello en una charla organizada por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, celebrada en el Palacio de Valdecarzana, y en la que también participó el abogado José Antonio Ballesteros. El domingo 9 está convocada una manifestación en Gijón a favor de la sanidad pública.

Ana Carpintero, de la Corriente Sindical de Izquierdas, lamentó la alfombra roja que se está poniendo para el desembarco de la clínica Quirón en Gijón, con una permuta de terreno público a su favor, lo que le llevó a afirmar que «no vale criticar la privatización de la sanidad en Madrid y hacer aquí lo mismo».

Sobre la evolución del presupuesto de Sanidad en Asturias destacó el aumento del 54,20% en el pago de conciertos en los últimos cinco años así como el 56% en derivaciones a la sanidad privada.

Por su parte, Sergio Calleja, miembro de la plataforma que junto a sindicatos y asociaciones vecinales convocan la manifestación, advirtió sobre la influencia de la industria farmacéutica que, según detalló, influye en todo un sistema completamente medicalizado y comprado. Tanto que aseguró que es un «imposible de parar. Estamos abocados a la bancarrota». Aclaró que no está en contra de los medicamentos, pero aseguró que «estamos pagando una inflación enorme».