Los vapeadores exigen la actualización de las guías para dejar de fumar

Cristina Del Río Avilés Viernes, 30 de mayo 2025, 18:38 Comenta Compartir

El avilesino Emilio Gómez, de 67 años, dejó el tabaco hace casi veinte después de haber sido un fumador compulsivo (dos cajetillas al día) durante gran parte de las más de tres décadas que fumó. «Empezaría a los 17 o 18 años hasta los 49, que infarté» y entonces no le quedó otra opción que plantearse dejar el nocivo hábito. Él es uno de los casos exitosos de los programas públicos de deshabituación tabáquica y por eso este viernes, día 30 de mayo, ha participado como voluntario en el acto celebrado en el Centro de Servicios Universitarios con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. «A Carmen (González Carreño, responsable de la Unidad Especializada en Tabaquismo del Área Sanitaria III) le digo a todo que sí», ha subrayado.

También le dijeron que sí en el Colegio Reina Adosinda (Pravia), al que propuso realizar un vídeo para informar a los adolescentes de lo perjudicial que es fumar. Con ella como maestra de ceremonias, el vídeo se ha proyectado en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés, con presencia de varias responsables de la consejería de Salud del Principado que han aprovechado para presentar las nuevas guías para ayudar a las personas que quieran dejar de fumar.

Tal como ha explicado momentos antes del acto Inmaculada García Fernández, la enfermera responsable de Programas de Prevención del Tabaquismo, los materiales que tenían hasta ahora se han quedado desfasados porque «ahora tenemos nuevos productos en el mercado que exigen su actualización». Estos son los vapeadores. «Tenemos que enfocarnos en estos nuevos materiales y explicar a la gente, a los jóvenes, que no son inocuos. No son vapor de humo ni de agua lo que contienen, tienen un montón de aditivos, un montón de metales pesados. Son cancerígenos. No son juguetes, no son 'gadget' para pasarlo bien aunque sepan a fresa y a maracuyá. Lo que hay detrás de la industria es justamente eso: es meter la nicotina disfrazada y eso es lo que está enganchando ahora mismo a los jóvenes», ha subrayado.

Eso parece que lo tienen bastante claros adolescentes como María Martínez Fernández y Paula Pérez Álvarez, alumnas de 2º de ESO en el Reina Adosinda, que han asegurado que con el vídeo «intentamos que la gente deje de fumar porque es bueno para todos. Lo que emite el tabaco nos afecta a todos». Su tutora Susana Canal Quesada lamenta la influencia que las redes sociales tienen hoy en gente de su edad, cuando no se es lo suficientemente maduro para «manejar estas situaciones».

Lo mejor es no llegar a desarrollar la adicción, pero para quienes ya la tienen adquirida en las consultas de Atención Primaria habrá ahora una nueva versión de la 'Guía breve del abordaje del tabaquismo', que plantea estrategias breves y estructuradas de intervención, las últimas recomendaciones científicas y clínicas, información actualizada sobre tratamientos farmacológicos y orientaciones prácticas para desarrollar cada sesión con eficacia.

Esas sesiones, lo corrobora Emilio Gómez, funcionan. Reconoce que cuando le propusieron unirse a un grupo para dejar de fumar pensó: «¿Voy a aguantar las miserias de los demás si ya tengo bastante con las mías?», pero para su sorpresa «me enganché». Y tras un intento previo fracasado, entonces sí pudo dejar de fumar. Reconoce que aún le tienta, «pero ya no son las ganas de antes» y, desde luego, «me encuentro mucho mejor».

Rut Palacio González, directora de Atención Sanitaria del área III, ha asegurado que son «testigos de las consecuencias devastadoras del tabaco» y ha manifestado que «tenemos un objetivo ambicioso: que haya una generación sin tabaco en 2040».

Temas

Avilés

Tabaco