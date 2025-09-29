43 vecinos de La Luz, en Avilés, ya han pedido la ayuda para cambiar las ventanas

Los vecinos de La Luz tenían ya los deberes hechos. El Ayuntamiento de Avilés había avanzado ya en el mes de julio que iban ... a contar con subvenciones para poder cambiar sus ventanas y así mejorar la eficiencia energética de sus hogares. El pasado día 9 de este mes se abrió la convocatoria y en este tiempo ya se han tramitado 43 solicitudes.

La calle con un mayor número de vecinos que han presentado toda la documentación para que el Ayuntamiento subvencione con 7.000 euros el cambio de las ventanas es Sebastián Elcano. Trece vecinos han pedido ya la ayuda. Le sigue Núñez de Balboa con siete y la plaza de Alvarado con seis. En Hernán Cortés y Narváez cinco vecinos solicitaron la subvención en cada una de ellas. A todas estas se suman tres peticiones de la travesía Francisco Orellana, dos de Juan de la Cosa, una de Francisco Pizarro y otra más de la plaza de Legazpi.

La subvención máxima establecida por el Ayuntamiento es de 7.000 euros por vivienda, con lo que de cumplirse el criterio para recibirla en estas 47 subvenciones pedidas se llegaría a los 301.000 euros, se habría gastado casi la mitad del presupuesto establecido por el Ayuntamiento para este plan para el barrio de La Luz que es de 681.000 euros.

Hasta el próximo 31 de octubre se pueden continuar presentando las solicitudes de forma telemática

Todavía resta tiempo hasta el 31 de octubre para presentar la documentación necesaria para conseguir esta ayuda que, según explicaron los concejales implicados en el este programa en su día a los propios vecinos, podría cubrir el total de la inversión realizada en el cambio de las ventanas.

Transformación del barrio

El objetivo de este plan municipal es ayudar a los vecinos y en la rehabilitación de sus viviendas, fomentando la eficiencia energética y la seguridad de los inmuebles y contribuyendo a la puesta en valor de este espacio urbano. La mayor parte de los edificios del barrio de La Luz se construyeron en los años sesenta y con esta intervención se quiere seguir respaldando la transformación del barrio, que en el pasado ya recibió ayudas para el cambio de las fachadas y se reurbanizó, y donde se han rehabilitado además las antiguas viviendas de maestros.