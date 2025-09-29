El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Situación actual de La Fragata. A .L. J.

43 vecinos de La Luz, en Avilés, ya han pedido la ayuda para cambiar las ventanas

De aprobárseles la subvención más alta de 7.000 euros se llevaría gastado 300.000 de los 671.000 euros previstos para este plan

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Los vecinos de La Luz tenían ya los deberes hechos. El Ayuntamiento de Avilés había avanzado ya en el mes de julio que iban ... a contar con subvenciones para poder cambiar sus ventanas y así mejorar la eficiencia energética de sus hogares. El pasado día 9 de este mes se abrió la convocatoria y en este tiempo ya se han tramitado 43 solicitudes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  2. 2

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  3. 3 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  4. 4 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  5. 5 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  6. 6 Fallece Puri Citoula, una de las pioneras del fotoperiodismo asturiano
  7. 7

    El Estado tendrá que pagar 674 millones en descuentos si mantiene el peaje del Huerna
  8. 8

    Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo de Gijón: «El próximo verano se podrá disfrutar de la playa verde de El Rinconín»
  9. 9 El Valencia-Real Oviedo, en riesgo por la alerta roja por lluvias torrenciales
  10. 10 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio 43 vecinos de La Luz, en Avilés, ya han pedido la ayuda para cambiar las ventanas

43 vecinos de La Luz, en Avilés, ya han pedido la ayuda para cambiar las ventanas