Versalles añade un cuarto día festivo e incluye el 8 de septiembre

Versalles no defrauda y este año logra sacar adelante una petición de los asiduos a sus fiestas: que el 8 de septiembre, Día de Asturias, hubiera actividades. Siempre se había sido reticente para no coincidir con Corvera, pero este año no hay fiesta en el municipio vecino y la Comisión de Festejos de Versalles (Comver) ha tenido vía libre. El resultado son cuatro días de fiesta, uno más de lo habitual, del viernes 5 al martes 9 de septiembre, cargados de propuestas, muchas de ellas pensadas para las familias.

Aida Vázquez, presidenta de Comver, y la concejala de Festejos de Avilés, Yolanda Alonso, han presentado un cartel que recupera el Torneo de Fútbol, apuesta por magia, circo y Holy Party para los más pequeños, cuatro verbenas, un tardeo de sábado y una sorpresa musical que se desvelará el mismo día. «Todas las horas están muy pensadas y meditadas, especialmente las de la verbena del 8 de septiembre, que empezará a las ocho de la tarde porque el día siguiente es laborable y queremos respetar el descanso de los vecinos, que hacen el esfuerzo estos días de fiesta. Es una hora a la que la gente no está acostumbrada. Veremos cómo resulta», planteó la presidenta de la comisión.

Las fiestas comenzarán el viernes 5 de septiembre con el Día del Socio y con exhibiciones de petanca y baile. A las 21 horas tendrá lugar el primer concierto con 'The Classic Rock Band' y, a las 22.15 horas, la verbena con Fania Blanco Show y dj Vieites.

El sábado 6 habrá un espectáculo de Fran Mago, a las 12 horas, y, a las 12.30, un Concurso de Tortillas y Postres de Manzan. A las cuatro de la tarde se estrena el tardeo, «ahora que está tan de moda», apuntó Aida Vázquez. Pero será un tardeo muy animado: con raperos, dj's, exhibición de skate,.... Ese día habrá también un baile por las calles animado por alguien que se desvelará el mismo día. La orquesta Cuarta Calle y el dj Adri Alonso pondrán música a la noche.

El domingo 7 tendrá lugar la popular comida en el barrio. A las 22 horas, verbena con Finisterre y el dj Jairo Ortal.

El lunes 8 habrá procesión y misa, circo en la calle, animación por las calles con Xareu d'Ochobre y verbena con el Grupo Beatriz y dj Vieites.

Por último, el martes 9 será el Día del Niño, con precios populares en las atracciones y Holy Party.