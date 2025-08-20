Versalles añade un cuarto día festivo e incluye el 8 de septiembre
Es una de las novedades de un programa en el que se ha tenido especial cuidado con las horas de las verbenas para respetar, en la medida de lo posible, el descanso
Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:24
Versalles no defrauda y este año logra sacar adelante una petición de los asiduos a sus fiestas: que el 8 de septiembre, Día de Asturias, hubiera actividades. Siempre se había sido reticente para no coincidir con Corvera, pero este año no hay fiesta en el municipio vecino y la Comisión de Festejos de Versalles (Comver) ha tenido vía libre. El resultado son cuatro días de fiesta, uno más de lo habitual, del viernes 5 al martes 9 de septiembre, cargados de propuestas, muchas de ellas pensadas para las familias.
Aida Vázquez, presidenta de Comver, y la concejala de Festejos de Avilés, Yolanda Alonso, han presentado un cartel que recupera el Torneo de Fútbol, apuesta por magia, circo y Holy Party para los más pequeños, cuatro verbenas, un tardeo de sábado y una sorpresa musical que se desvelará el mismo día. «Todas las horas están muy pensadas y meditadas, especialmente las de la verbena del 8 de septiembre, que empezará a las ocho de la tarde porque el día siguiente es laborable y queremos respetar el descanso de los vecinos, que hacen el esfuerzo estos días de fiesta. Es una hora a la que la gente no está acostumbrada. Veremos cómo resulta», planteó la presidenta de la comisión.
Las fiestas comenzarán el viernes 5 de septiembre con el Día del Socio y con exhibiciones de petanca y baile. A las 21 horas tendrá lugar el primer concierto con 'The Classic Rock Band' y, a las 22.15 horas, la verbena con Fania Blanco Show y dj Vieites.
El sábado 6 habrá un espectáculo de Fran Mago, a las 12 horas, y, a las 12.30, un Concurso de Tortillas y Postres de Manzan. A las cuatro de la tarde se estrena el tardeo, «ahora que está tan de moda», apuntó Aida Vázquez. Pero será un tardeo muy animado: con raperos, dj's, exhibición de skate,.... Ese día habrá también un baile por las calles animado por alguien que se desvelará el mismo día. La orquesta Cuarta Calle y el dj Adri Alonso pondrán música a la noche.
El domingo 7 tendrá lugar la popular comida en el barrio. A las 22 horas, verbena con Finisterre y el dj Jairo Ortal.
El lunes 8 habrá procesión y misa, circo en la calle, animación por las calles con Xareu d'Ochobre y verbena con el Grupo Beatriz y dj Vieites.
Por último, el martes 9 será el Día del Niño, con precios populares en las atracciones y Holy Party.
